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Эксперт предупредил о рассылках сообщений о фиктивных выплатах - РИА Новости, 04.06.2026
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13:47 04.06.2026
Эксперт предупредил о рассылках сообщений о фиктивных выплатах

Щербаченко: мошенники рассылают сообщения о якобы положенной выплате

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильные телефоны
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Злоумышленники начали рассылать фальшивые уведомления о денежных выплатах, предупредил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
  • Аферисты выдают себя за представителей различных государственных ведомств и просят ввести данные карты и пароль от личного кабинета на поддельных сайтах.
  • Эксперт посоветовал не отвечать на такие сообщения, не переходить по ссылкам и не вводить личные данные на незнакомых сайтах.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Злоумышленники начали рассылать фальшивые уведомления о денежных выплатах ко Дню России с целью кражи личных данных, предупредил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
"Аферисты используют позитивный праздничный настрой граждан. Жертве приходит сообщение о якобы положенной государственной выплате. В тексте есть ссылка на сайт, который выглядит как "Госуслуги". Для получения "помощи" просят ввести данные карты и пароль от личного кабинета", - сказал эксперт NEWS.ru.
По словам эксперта, злоумышленники могут выдавать себя за представителей МВД, ФСБ, Минцифры или СФР. Настоящие сотрудники этих ведомств никогда не рассылают сообщения с просьбой перейти по ссылкам через мессенджеры. Щербаченко посоветовал не отвечать на такие сообщения, не переходить по ссылкам и не вводить личные данные на незнакомых сайтах. При сомнениях лучше самостоятельно позвонить в официальные ведомства, рекомендует эксперт.
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