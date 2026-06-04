В МВД рассказали о признаках попадания номера телефона в мошеннические базы

Краткий пересказ от РИА ИИ Рост числа подозрительных звонков и сообщений может быть признаком того, что номер телефона попал в базы мошеннических кол-центров.

Пользователи могут столкнуться с десятками разных мошеннических легенд одновременно, которые злоумышленники используют для тестирования различных сценариев.

Если подозрительных звонков стало больше, рекомендуется максимизировать настройки приватности в мессенджерах и ограничить возможность поиска аккаунта.

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Резкий рост числа подозрительных звонков и сообщений может быть признаком того, что номер телефона попал в базы мошеннических кол-центров, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

"Подобная активность может свидетельствовать о том, что номер телефона попал в базы, используемые мошенническими кол-центрами, либо был отмечен в их CRM-системах как активный — например, если человек ранее отвечал на звонки, переходил по ссылкам или вступал в переписку с неизвестными", — говорится в публикации

В ведомстве отметили, что пользователи иногда сталкиваются не с одной, а с десятками разных мошеннических легенд одновременно: сообщения о доставке, перерасчете пенсии, медицинских обследованиях, домовых чатах, посылках и взломе аккаунтов начинают поступать практически ежедневно.

По словам киберполицейских, зачастую так злоумышленники тестируют разные сценарии, пытаясь определить, какая легенда вызовет доверие. При этом сами сообщения могут поступать от разных групп мошенников, которые покупают готовые базы для обзвона и рассылок.