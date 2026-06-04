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В МВД рассказали о признаках попадания номера телефона в мошеннические базы - РИА Новости, 04.06.2026
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08:43 04.06.2026 (обновлено: 18:31 04.06.2026)
В МВД рассказали о признаках попадания номера телефона в мошеннические базы

МВД: несколько мошеннических атак являются признаком попадания номера в базы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рост числа подозрительных звонков и сообщений может быть признаком того, что номер телефона попал в базы мошеннических кол-центров.
  • Пользователи могут столкнуться с десятками разных мошеннических легенд одновременно, которые злоумышленники используют для тестирования различных сценариев.
  • Если подозрительных звонков стало больше, рекомендуется максимизировать настройки приватности в мессенджерах и ограничить возможность поиска аккаунта.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Резкий рост числа подозрительных звонков и сообщений может быть признаком того, что номер телефона попал в базы мошеннических кол-центров, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
© Вестник Киберполиции России/TelegramПримеры сообщений от мошенников
Примеры сообщений от мошенников - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Вестник Киберполиции России/Telegram
Примеры сообщений от мошенников
"Подобная активность может свидетельствовать о том, что номер телефона попал в базы, используемые мошенническими кол-центрами, либо был отмечен в их CRM-системах как активный — например, если человек ранее отвечал на звонки, переходил по ссылкам или вступал в переписку с неизвестными", — говорится в публикации.
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В ведомстве отметили, что пользователи иногда сталкиваются не с одной, а с десятками разных мошеннических легенд одновременно: сообщения о доставке, перерасчете пенсии, медицинских обследованиях, домовых чатах, посылках и взломе аккаунтов начинают поступать практически ежедневно.
По словам киберполицейских, зачастую так злоумышленники тестируют разные сценарии, пытаясь определить, какая легенда вызовет доверие. При этом сами сообщения могут поступать от разных групп мошенников, которые покупают готовые базы для обзвона и рассылок.
В МВД также дали рекомендации, что делать, если подозрительных звонков и сообщений вдруг стало значительно больше. Прежде всего следует проверить, какие сведения размещены в открытом доступе, и максимизировать настройки приватности в мессенджерах: запретить добавление в группы и каналы всем пользователям, кроме контактов, скрыть номер от посторонних и ограничить возможность поиска аккаунта по нему, а также запретить незнакомцам писать первыми.
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