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Мошенники стали обманывать через копию Портала поставщиков Москвы - РИА Новости, 04.06.2026
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08:06 04.06.2026
Мошенники стали обманывать через копию Портала поставщиков Москвы

Аферисты стали обманывать закупщиков через копию московского портала поставщиков

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковКлавиатура
Клавиатура - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Клавиатура. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники создали копию Портала поставщиков города Москвы.
  • На поддельном сайте предпринимателям предлагают заключать контракты без регистрации.
  • Правила закупок требуют обязательной бесплатной регистрации и наличия усиленной квалифицированной электронной подписи для участия в торгах.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Мошенники создали копию Портала поставщиков города Москвы, где предлагают участникам закупок заключить контракт без регистрации, сообщается на сайте мэра и правительства российской столицы.
Новая мошенническая схема нацелена именно на участников закупок на портале.
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"Предпринимателям предлагают заключать контракты без регистрации, используя поддельный сайт, копирующий официальную платформу", - говорится в сообщении.
Согласно правилам закупок, участие в них, включая котировочные сессии, невозможно без бесплатной регистрации и наличия усиленной квалифицированной электронной подписи. Помимо получения этой подписи необходимо заполнить заявки с реквизитами организации и банковскими сведениями.
Уточняется, что любые предложения о льготном участии, контрактах без проверки или быстром доходе по ссылке из мессенджера являются уловками злоумышленников. Пользователям напомнили, что не следует переходить по подозрительным ссылкам, сообщать коды из SMS-сообщений и переводить деньги на неизвестные счета.
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