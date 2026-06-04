Мошенники стали обманывать через копию Портала поставщиков Москвы

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники создали копию Портала поставщиков города Москвы.

На поддельном сайте предпринимателям предлагают заключать контракты без регистрации.

Правила закупок требуют обязательной бесплатной регистрации и наличия усиленной квалифицированной электронной подписи для участия в торгах.

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Мошенники создали копию Портала поставщиков города Москвы, где предлагают участникам закупок заключить контракт без регистрации, сообщается на сайте мэра и правительства российской столицы.

Новая мошенническая схема нацелена именно на участников закупок на портале.

"Предпринимателям предлагают заключать контракты без регистрации, используя поддельный сайт, копирующий официальную платформу", - говорится в сообщении

Согласно правилам закупок, участие в них, включая котировочные сессии, невозможно без бесплатной регистрации и наличия усиленной квалифицированной электронной подписи. Помимо получения этой подписи необходимо заполнить заявки с реквизитами организации и банковскими сведениями.