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Мошенники предлагают школьникам купить готовые ответы на ЕГЭ - РИА Новости, 04.06.2026
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00:09 04.06.2026
Мошенники предлагают школьникам купить готовые ответы на ЕГЭ

Панков: мошенники предлагают школьникам купить готовые ответы на ЕГЭ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники предлагают школьникам купить готовые ответы на ЕГЭ.
  • После перевода денег обещанные ответы либо не предоставляются, либо оказываются недостоверными или устаревшими.
  • Еще одна популярная схема — фейковые объявления о репетиторских услугах с просьбой внести предоплату.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Мошенники предлагают школьникам купить готовые ответы на ЕГЭ, сообщил аналитик данных координационного центра доменов RU/.РФ Евгений Панков.
"В этом году основными площадками для распространения подобных предложений стали популярные мессенджеры... Мошенники играют на страхе выпускников не справиться с экзаменами и желании родителей помочь детям успешно пройти аттестацию", - сказал Панков газете "Известия".
Он отметил, что после перевода денег обещанные ответы либо не предоставляются вовсе, либо оказываются недостоверными или устаревшими. По его словам, есть более опасный вариант, когда вместо оплаты предлагают пройти авторизацию через "Госуслуги". В результате злоумышленники получают доступ к учетной записи, что открывает им возможности для дальнейших манипуляций.
Панков подчеркнул, что еще одна популярная схема - фейковые объявления о репетиторских услугах, мошенники размещают их и просят внести предоплату, а после получения денег "репетитор" перестает выходить на связь.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
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