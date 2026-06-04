Мошенники предлагают школьникам купить готовые ответы на ЕГЭ.

Он отметил, что после перевода денег обещанные ответы либо не предоставляются вовсе, либо оказываются недостоверными или устаревшими. По его словам, есть более опасный вариант, когда вместо оплаты предлагают пройти авторизацию через "Госуслуги". В результате злоумышленники получают доступ к учетной записи, что открывает им возможности для дальнейших манипуляций.