Мордовия и общество "Знание" развивают взаимодействие в сфере просвещения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Мордовия и российское общество "Знание" развивают взаимодействие в сфере просвещения, соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщила пресс-служба главы республики.

Подписи под соглашением о сотрудничестве поставили глава Мордовии Артем Здунов и генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль. Глава республики отметил, что "Знание", которое объединяет лучшие умы и задает высокие стандарты распространения знаний, является флагманом просветительского движения в стране.

"Наше взаимодействие будет способствовать повышению образовательного и культурного уровня жителей Мордовии, патриотическому воспитанию молодежи и сохранению исторической памяти. Подписанное соглашение поможет в развитии нашего сотрудничества и послужит примером успешного взаимодействия для регионов России", - цитирует пресс-служба Здунова.

По итогам 2025 года, уточняется в сообщении, Мордовия вошла в число субъектов-лидеров по количеству проведенных просветительских мероприятий под эгидой общества "Знание". Участниками свыше 1,2 тысячи лекций, викторин, кинопоказов и интеллектуальных игр стали почти 94 тысячи жителей региона.

По данным пресс-службы, только в первом квартале 2026 года число мероприятий уже превысило 470, а их участников – 36 тысяч. В регионе активно реализуются все флагманские проекты общества – Знание.Лекторий, Знание.Премия, Знание.Авторы, Знание.Академия.

Лекторами выступают более 300 представителей Мордовии – ветераны СВО, в том числе финалисты региональной кадровой программы "Герои среди СВОих", ректоры ведущих вузов, представители исполнительной и законодательной ступеней власти, муниципалитетов, педагоги и журналисты.

"Двенадцать школ региона стали победителями второго сезона конкурса инициатив родительских сообществ и получили денежные премии на реализацию своих проектов в размере 200-500 тысяч рублей. Кроме того, Мордовия включилась в работу по созданию школьных литературных клубов – проект "Чтецкие программы" реализуется совместно с министерством просвещения РФ по поручению президента страны. Уже создано 49 таких клубов – ребята приобщаются к чтению художественной литературы, учатся разбирать и анализировать произведения", - говорится в сообщении.

Важнейшим совместным проектом стали "Ушаковские чтения", посвященные личности великого флотоводца, святого праведного воина Феодора Ушакова. Он проходит в рамках Года единства народов России и 25-летия канонизации адмирала РПЦ, сказано в релизе.

"Ушаковские чтения" пройдут сразу в нескольких регионах России: Херсонской области, Севастополе, Крыму, Мордовии. Каждый из субъектов связан с жизнью и славой адмирала. Проект объединит школьников, участников кадетского движения, ученых, ветеранов и священнослужителей в деле сохранения памяти о непобедимом флотоводце.

"Мордовия не просто входит в число лидеров просветительской деятельности, но и показывает позитивную динамику ежегодно. Вместе с руководством региона мы видим следующие перспективные направления совместной деятельности: углубление работы с молодежью, поддержку родительских инициатив в школах, развитие сети постоянных просветительских площадок, реализацию совместных проектов в сфере исторического просвещения, воспитания семейных и традиционных ценностей – то, что сегодня особенно востребовано обществом", - отметил Древаль, чьи слова приводятся в сообщении.

В знак признания вклада главы Мордовии в развитие просвещения в России Древаль вручил Здунову удостоверение лектора общества "Знание" высшей категории.