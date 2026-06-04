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В Киеве мобилизовали инвалида, списанного с воинского учета - РИА Новости, 04.06.2026
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13:42 04.06.2026
В Киеве мобилизовали инвалида, списанного с воинского учета

Военкомат в Киеве мобилизовал инвалида, списанного с воинского учета

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Киеве сотрудники военкомата мобилизовали мужчину с инвалидностью, который был списан с воинского учета.
  • Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Киеве мобилизовали мужчину с инвалидностью, который был списан с воинского учета, сообщил депутат Верховной Украины рады Даниил Гетманцев.
"Ко мне обратилась мать гражданина, который был бусифицирован (насильственно мобилизован – ред.) прямо в Киеве на улице. Аргументы об инвалидности и то, что он списан с воинского учета, не подействовали… Человек исчез. Контактов нет", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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