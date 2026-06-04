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Мирзиеев отметил высокий уровень ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
22:05 04.06.2026 (обновлено: 22:13 04.06.2026)
Мирзиеев отметил высокий уровень ПМЭФ

Мирзиеев на встрече с Путиным отметил высокий уровень ПМЭФ

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отметил высокий уровень Петербургского международного экономического форума.
  • Шавкат Мирзиеев заявил, что он и его команда участвуют во всех секциях форума и подчеркнули серьезность мероприятия.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отметил высокий уровень Петербургского международного экономического форума.
«
"Мы с большой командой с удовольствием приехали, уже участвуем во всех секциях форума. Форум серьезный, мы на таком уровне в первый раз", - сказал Мирзиеев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня, РИА Новости выступает его генеральным информационным партнером.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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