Мирзиеев отметил высокий уровень ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отметил высокий уровень Петербургского международного экономического форума.
- Шавкат Мирзиеев заявил, что он и его команда участвуют во всех секциях форума и подчеркнули серьезность мероприятия.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отметил высокий уровень Петербургского международного экономического форума.
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"Мы с большой командой с удовольствием приехали, уже участвуем во всех секциях форума. Форум серьезный, мы на таком уровне в первый раз", - сказал Мирзиеев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня, РИА Новости выступает его генеральным информационным партнером.