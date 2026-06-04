Cтало известно, где пройдет Матч звезд КХЛ 2027 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Матч звезд КХЛ в сезоне-2026/27 пройдет в Минске на «Минск-Арене» 6–7 февраля.
- Минск второй раз примет Матч звезд КХЛ, впервые это произошло в 2010 году.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Матч звезд Fonbet Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2026/27 пройдет в Минске, сообщается на сайте лиги.
Мероприятие состоится на "Минск-Арене" 6-7 февраля. Столица Белоруссии второй раз в своей истории примет Матч звезд КХЛ. Впервые команды собирались в том же городе в 2010 году.
"Спустя 17 лет Матч звезд КХЛ возвращается в Минск – в последние годы город и вся страна влюбились в хоккей, и сейчас Беларусь переживает настоящий хоккейный бум. Белорусские болельщики своим интересом к хоккею и яркой поддержкой команды заслужили такой большой праздник, как Матч звезд КХЛ. Слова благодарности руководству Белоруссии и минского "Динамо" за заинтересованность в проведении мероприятия и желание организовать его на самом высоком уровне – ждем всех болельщиков в Минске в феврале 2027 года!" - заявил президент КХЛ Алексей Морозов.
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