Рейтинг@Mail.ru
Cтало известно, где пройдет Матч звезд КХЛ 2027 года - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
13:42 04.06.2026 (обновлено: 13:45 04.06.2026)
Cтало известно, где пройдет Матч звезд КХЛ 2027 года

Матч звезд КХЛ 2027 года пройдет в Минске

© Фото : официальный сайт ХК "Динамо" (Минск)Стадион "Минск-Арена"
Стадион Минск-Арена - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : официальный сайт ХК "Динамо" (Минск)
Стадион "Минск-Арена". Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Матч звезд КХЛ в сезоне-2026/27 пройдет в Минске на «Минск-Арене» 6–7 февраля.
  • Минск второй раз примет Матч звезд КХЛ, впервые это произошло в 2010 году.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Матч звезд Fonbet Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2026/27 пройдет в Минске, сообщается на сайте лиги.
Мероприятие состоится на "Минск-Арене" 6-7 февраля. Столица Белоруссии второй раз в своей истории примет Матч звезд КХЛ. Впервые команды собирались в том же городе в 2010 году.
"Спустя 17 лет Матч звезд КХЛ возвращается в Минск – в последние годы город и вся страна влюбились в хоккей, и сейчас Беларусь переживает настоящий хоккейный бум. Белорусские болельщики своим интересом к хоккею и яркой поддержкой команды заслужили такой большой праздник, как Матч звезд КХЛ. Слова благодарности руководству Белоруссии и минского "Динамо" за заинтересованность в проведении мероприятия и желание организовать его на самом высоком уровне – ждем всех болельщиков в Минске в феврале 2027 года!" - заявил президент КХЛ Алексей Морозов.
Дмитрий Квартальнов - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Минское "Динамо" сообщило об уходе Квартальнова
1 июня, 13:29
 
ХоккейМинскБелоруссияАлексей Морозов (хоккей)КХЛ 2025-2026Динамо (Минск)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. Костюк
    М. Андреева
    13
    66
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    М. Хвалиньская
    64
    76
  • Футбол
    Завершен
    Швеция
    Греция
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Испания
    Ирак
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Кот-д’Ивуар
    1
    2
  • Хоккей
    05.06 03:00
    Каролина
    Вегас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала