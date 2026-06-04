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России придется отвечать на финансирование украинского ОПК, заявил Медведев - РИА Новости, 04.06.2026
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19:43 04.06.2026 (обновлено: 19:50 04.06.2026)
России придется отвечать на финансирование украинского ОПК, заявил Медведев

Медведев: России придется отвечать на финансирование украинского ОПК

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что России придется отвечать на финансирование украинского ОПК.
  • По словам Медведева, США продолжат вкладывать деньги в ОПК Украины, а сейчас финансирование поступает из европейских структур.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. России придется отвечать на финансирование украинского ОПК, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев сообщил в "Макс", что посетил Уральский федеральный округ. Во время общения с сотрудниками предприятий ОПК в регионе Медведев отметил, что США и дальше будут вкладывать деньги в ОПК Украины, а сейчас все финансирование канализируется сейчас европейские структуры.
"Раз это так, нам придется на это отвечать", - сказал Медведев.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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