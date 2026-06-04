России придется отвечать на финансирование украинского ОПК, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что России придется отвечать на финансирование украинского ОПК.
- По словам Медведева, США продолжат вкладывать деньги в ОПК Украины, а сейчас финансирование поступает из европейских структур.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. России придется отвечать на финансирование украинского ОПК, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Раз это так, нам придется на это отвечать", - сказал Медведев.
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