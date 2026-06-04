США и дальше будут вкладывать деньги в ОПК Украины, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что США продолжат вкладывать деньги в ОПК Украины.
- Медведев напомнил о словах госсекретаря США Марко Рубио о том, что Штаты помогают Украине и вводят санкции в отношении РФ.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. США и дальше будут вкладывать деньги в ОПК Украины, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Зампред Совбеза посетил с рабочей поездкой Челябинск, где провел совещание по теме ценообразования на продукцию военного назначения. Видео опубликовано на платформе "Макс".
Медведев напомнил слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что Штаты помогают не России, а Украине, вводят санкции не в отношении Украины, а в отношении РФ.
"Это значит, что они и дальше будут вкладывать деньги в оборонный комплекс наших противников, и решение об этом будет обсуждаться в ближайшее время и в американских органах власти", - заявил Медведев.