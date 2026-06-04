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США и дальше будут вкладывать деньги в ОПК Украины, заявил Медведев - РИА Новости, 04.06.2026
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19:43 04.06.2026 (обновлено: 19:59 04.06.2026)
США и дальше будут вкладывать деньги в ОПК Украины, заявил Медведев

Медведев заявил, что США и дальше будут вкладывать деньги в ОПК Украины

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что США продолжат вкладывать деньги в ОПК Украины.
  • Медведев напомнил о словах госсекретаря США Марко Рубио о том, что Штаты помогают Украине и вводят санкции в отношении РФ.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. США и дальше будут вкладывать деньги в ОПК Украины, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Зампред Совбеза посетил с рабочей поездкой Челябинск, где провел совещание по теме ценообразования на продукцию военного назначения. Видео опубликовано на платформе "Макс".
Медведев напомнил слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что Штаты помогают не России, а Украине, вводят санкции не в отношении Украины, а в отношении РФ.
"Это значит, что они и дальше будут вкладывать деньги в оборонный комплекс наших противников, и решение об этом будет обсуждаться в ближайшее время и в американских органах власти", - заявил Медведев.
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