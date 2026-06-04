Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал, почему европейцы "скрипят зубами" - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:45 04.06.2026 (обновлено: 12:51 04.06.2026)
Медведев рассказал, почему европейцы "скрипят зубами"

Медведев: европейцы скрипят зубами, потому что не могут разделить Россию

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что европейцы хотят разделить Россию на части и получить доступ к ее ресурсам.
  • По его мнению, западные элиты продолжают финансировать Киев не из-за любви к украинцам, а из-за ненависти к России.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Европейцы "скрипят зубами" из-за того, что не могут разделить Россию на части и получить доступ к ее ресурсам, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев в своем канале на платформе "Макс" указал на то, что западные элиты продолжают финансировать Киев не из любви к украинцам, а из-за глубинной ненависти к России.
"Есть и вполне прагматичные поводы для ненависти – желание разделить Россию на части и получить доступ к нашим богатствам. А поскольку без ядерного коллапса цивилизации это невозможно, западные, прежде всего европейские, ублюдки постоянно скрипят зубами", - написал Медведев в "Макс".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Европа закрывает окно и открывает второй фронт против России
3 июня, 08:00
 
РоссияВ миреДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала