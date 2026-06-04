Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что европейцы хотят разделить Россию на части и получить доступ к ее ресурсам.
- По его мнению, западные элиты продолжают финансировать Киев не из-за любви к украинцам, а из-за ненависти к России.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Европейцы "скрипят зубами" из-за того, что не могут разделить Россию на части и получить доступ к ее ресурсам, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Есть и вполне прагматичные поводы для ненависти – желание разделить Россию на части и получить доступ к нашим богатствам. А поскольку без ядерного коллапса цивилизации это невозможно, западные, прежде всего европейские, ублюдки постоянно скрипят зубами", - написал Медведев в "Макс".