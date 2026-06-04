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Западным элитам нельзя верить, заявил Медведев - РИА Новости, 04.06.2026
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12:42 04.06.2026 (обновлено: 12:53 04.06.2026)
Западным элитам нельзя верить, заявил Медведев

Медведев: западным элитам нельзя верить

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что новый кодекс взаимоотношений России с "западными партнерами" должен заключаться в том, что западным элитам нельзя верить.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Западным элитам нельзя верить, в этом должен состоять новый кодекс взаимоотношений РФ с "западными партнерами", заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Нам нужно без истерик и самобичевания воспитывать в себе одно качество: нельзя ни в чем верить западным элитам. Ими не следует никогда восхищаться, их надо холодно презирать. Ведь они убоги и завистливы. Они слабы и лживы. Они уродливы и ревнивы. И в этом должен состоять новый кодекс взаимоотношений с "западными партнерами", - написал Медведев в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что западные элиты финансируют Киев не из любви к украинцам, а из-за глубинной ненависти к России.
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