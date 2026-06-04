Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что новый кодекс взаимоотношений России с "западными партнерами" должен заключаться в том, что западным элитам нельзя верить.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Западным элитам нельзя верить, в этом должен состоять новый кодекс взаимоотношений РФ с "западными партнерами", заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Нам нужно без истерик и самобичевания воспитывать в себе одно качество: нельзя ни в чем верить западным элитам. Ими не следует никогда восхищаться, их надо холодно презирать. Ведь они убоги и завистливы. Они слабы и лживы. Они уродливы и ревнивы. И в этом должен состоять новый кодекс взаимоотношений с "западными партнерами", - написал Медведев в канале на платформе "Макс".
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19 июня 2025, 00:30