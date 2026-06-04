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Мазепин выразил готовность вложиться в новый дворец водных видов спорта - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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13:24 04.06.2026 (обновлено: 13:47 04.06.2026)
Мазепин выразил готовность вложиться в новый дворец водных видов спорта

Мазепин: готов вложить свои деньги в новый дворец водных видов спорта в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин
Президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин заявил о готовности профинансировать строительство нового дворца водных видов спорта из личных средств.
  • Дворец должен быть построен в Москве.
  • Дмитрий Мазепин отметил плохое состояние основного бассейна, где тренируется олимпийская сборная.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин заявил, что готов профинансировать строительство нового дворца водных видов спорта из личных средств, однако сооружение должно быть построено в Москве.
Сборная России по плаванию тренируется на Озере Круглом (Московская область). База была построена в 1953 году, последняя ее реновация прошла в 1980 году.
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"Реновацию за два года мы сделать не сможем. Максимально вкладываемся, но если смотрим дальше, то мы должны задуматься над тем, что инфраструктура важна для федераций. Понятно, что у страны есть политические и иные задачи, на которые требуются огромные деньги, но, если мы хотим выигрывать, мы должны спортсменам дать хотя бы одинаковые условия для тренировок. Публично заявляю: готов вложить собственные деньги в строительство нового дворца водных видов спорта, но чтобы это было не где-то, а в Москве", - заявил Мазепин на сессии "Навстречу Олимпиаде-2028" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Приехал на базу, Минаков показал шрам на половину спины. Рассказал: Мирон (Лифинцев) плыл на спине, он решил под ним поднырнуть - а там торчит штырь. Вот в каком состоянии находится основной бассейн, где тренируется моя олимпийская сборная", - добавил Мазепин.
В апреле бюро World Aquatics объявило о снятии ограничений со взрослых спортсменов, имеющих российское и белорусское спортивное гражданство.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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