Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин заявил о готовности профинансировать строительство нового дворца водных видов спорта из личных средств.

Дворец должен быть построен в Москве.

Дмитрий Мазепин отметил плохое состояние основного бассейна, где тренируется олимпийская сборная.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин заявил, что готов профинансировать строительство нового дворца водных видов спорта из личных средств, однако сооружение должно быть построено в Москве.

Сборная России по плаванию тренируется на Озере Круглом ( Московская область ). База была построена в 1953 году, последняя ее реновация прошла в 1980 году.

"Реновацию за два года мы сделать не сможем. Максимально вкладываемся, но если смотрим дальше, то мы должны задуматься над тем, что инфраструктура важна для федераций. Понятно, что у страны есть политические и иные задачи, на которые требуются огромные деньги, но, если мы хотим выигрывать, мы должны спортсменам дать хотя бы одинаковые условия для тренировок. Публично заявляю: готов вложить собственные деньги в строительство нового дворца водных видов спорта, но чтобы это было не где-то, а в Москве", - заявил Мазепин на сессии "Навстречу Олимпиаде-2028" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Приехал на базу, Минаков показал шрам на половину спины. Рассказал: Мирон (Лифинцев) плыл на спине, он решил под ним поднырнуть - а там торчит штырь. Вот в каком состоянии находится основной бассейн, где тренируется моя олимпийская сборная", - добавил Мазепин.

В апреле бюро World Aquatics объявило о снятии ограничений со взрослых спортсменов, имеющих российское и белорусское спортивное гражданство.