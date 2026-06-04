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В Счетной палате назвали главную цель использования маткапитала - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
07:34 04.06.2026
В Счетной палате назвали главную цель использования маткапитала

Изотова: главной целью использования маткапитала стало образование детей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В 2025 году основным направлением использования материнского капитала стало образование детей — его выбрали 35% обратившихся семей (734 тысячи).
  • На втором месте по популярности — улучшение жилищных условий, его выбрали 32% семей (677 тысяч).
  • С 1 февраля 2026 года семьи могут получить почти 729 тысяч рублей за первого ребенка и дополнительно 234 тысячи рублей за второго, а размер маткапитала на второго ребенка, если семья не оформила его на первого, составляет 963 тысячи рублей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Главным направлением использования средств материнского капитала в России в 2025 году оказалась оплата образования детей, рассказала в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) зампред Счетной палаты Галина Изотова.
Материнский капитал выплачивается российским семьям после рождения или усыновления детей. Его средства можно направить на определенные законом цели: улучшение жилищных условий, включая покупку жилья в ипотеку, строительство и ремонт дома, образование детей, включая оплату кружков и секций, оплату товаров и услуг для реабилитации детей-инвалидов.
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"Сейчас основным направлением использования становится образование детей – в 2025 году его выбрали 35% обратившихся, 734 тысячи семей. На втором месте – улучшение жилищных условий, 32% - 677 тысяч", - сказала Изотова.
В предыдущие годы самым популярным направлением использования этих средств было улучшение жилищных условий.
Семьи с низким доходом также вправе получать ежемесячные выплаты из материнского капитала. Кроме того, маткапитал можно частично или полностью направить на формирование накопительной части пенсии матери.
Размер материнского капитала ежегодно индексируется. Так, с 1 февраля 2026 года семьи, в которых родился первый ребенок, могут получить почти 729 тысяч рублей, а на второго - дополнительно еще 234 тысячи рублей. Размер маткапитала на второго ребенка, если семья не оформила его на первого, составляет 963 тысячи рублей.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026ОбществоРоссияГалина Изотова
 
 
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