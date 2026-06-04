В Счетной палате назвали главную цель использования маткапитала

Краткий пересказ от РИА ИИ В 2025 году основным направлением использования материнского капитала стало образование детей — его выбрали 35% обратившихся семей (734 тысячи).

На втором месте по популярности — улучшение жилищных условий, его выбрали 32% семей (677 тысяч).

С 1 февраля 2026 года семьи могут получить почти 729 тысяч рублей за первого ребенка и дополнительно 234 тысячи рублей за второго, а размер маткапитала на второго ребенка, если семья не оформила его на первого, составляет 963 тысячи рублей.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Главным направлением использования средств материнского капитала в России в 2025 году оказалась оплата образования детей, рассказала в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) зампред Счетной палаты Галина Изотова.

Материнский капитал выплачивается российским семьям после рождения или усыновления детей. Его средства можно направить на определенные законом цели: улучшение жилищных условий, включая покупку жилья в ипотеку, строительство и ремонт дома, образование детей, включая оплату кружков и секций, оплату товаров и услуг для реабилитации детей-инвалидов.

"Сейчас основным направлением использования становится образование детей – в 2025 году его выбрали 35% обратившихся, 734 тысячи семей. На втором месте – улучшение жилищных условий, 32% - 677 тысяч", - сказала Изотова

В предыдущие годы самым популярным направлением использования этих средств было улучшение жилищных условий.

Семьи с низким доходом также вправе получать ежемесячные выплаты из материнского капитала. Кроме того, маткапитал можно частично или полностью направить на формирование накопительной части пенсии матери.

Размер материнского капитала ежегодно индексируется. Так, с 1 февраля 2026 года семьи, в которых родился первый ребенок, могут получить почти 729 тысяч рублей, а на второго - дополнительно еще 234 тысячи рублей. Размер маткапитала на второго ребенка, если семья не оформила его на первого, составляет 963 тысячи рублей.