Мантуров протестировал кроссовер Volga на ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первый вице-премьер России Денис Мантуров побывал за рулем нового кроссовера нижегородского производства Volga K50 на ПМЭФ.
- В модельной линейке бренда Volga на данный момент три модели: кроссовер К50, седан С50 и кроссовер К40.
- Серийное производство автомобилей бренда Volga на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде планируется начать в текущем квартале, а продажи — в июне.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в процессе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) побывал за рулем нового кроссовера нижегородского производства Volga K50, передает корреспондент РИА Новости.
Мантуров осмотрел машину, сел на водительское кресло и оценил салон автомобиля.
В модельной линейке бренда на данный момент три модели. Помимо К50 за 4,2 миллиона рублей туда входит седан С50, стоимость которого будет начинаться от 2,9 миллиона, и самая доступная модель - кроссовер К40 по цене от 2,75 миллиона рублей.
Серийное производство автомобилей бренда Volga на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде планируется начать в текущем квартале, также уже в июне должны начаться продажи этих машин.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.