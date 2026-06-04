Мантуров протестировал кроссовер Volga на ПМЭФ

В модельной линейке бренда на данный момент три модели. Помимо К50 за 4,2 миллиона рублей туда входит седан С50, стоимость которого будет начинаться от 2,9 миллиона, и самая доступная модель - кроссовер К40 по цене от 2,75 миллиона рублей.