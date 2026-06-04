В России уже есть более 20 брендов легковых автомобилей, заявил Мантуров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что на сегодняшний день в России представлено более 20 брендов легковых автомобилей и 50 различных моделей.
- Заявление было сделано в рамках запуска первого производства премиальных автомобилей Senat на площадке ПМЭФ-2026.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Более 20 брендов легковых автомобилей и 50 различных моделей на сегодня уже есть в России, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров в рамках запуска первого производства в стране премиальных автомобилей Senat на площадке ПМЭФ-2026.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.