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В России уже есть более 20 брендов легковых автомобилей, заявил Мантуров - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
12:19 04.06.2026
В России уже есть более 20 брендов легковых автомобилей, заявил Мантуров

Мантуров: в России уже представлено более 20 брендов легковых автомобилей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что на сегодняшний день в России представлено более 20 брендов легковых автомобилей и 50 различных моделей.
  • Заявление было сделано в рамках запуска первого производства премиальных автомобилей Senat на площадке ПМЭФ-2026.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Более 20 брендов легковых автомобилей и 50 различных моделей на сегодня уже есть в России, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров в рамках запуска первого производства в стране премиальных автомобилей Senat на площадке ПМЭФ-2026.
"Порядка 50 различных моделей и более 20 брендов", - сказал Мантуров об брендах легковых автомобилей в России.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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