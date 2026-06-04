Европе было бы полезно восстановить сотрудничество с Россией, заявил Мадьяр

ПАРИЖ, 4 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Европе в долгосрочной перспективе было бы полезно вернуться к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией, особенно в вопросах экономики.