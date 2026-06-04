Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр считает, что Европе в долгосрочной перспективе было бы полезно вернуться к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией, особенно в вопросах экономики.
- При этом он заявил, что Россия якобы представляет в настоящий момент угрозу безопасности Европы, и что целью Венгрии в настоящий момент является "энергетическая независимость".
ПАРИЖ, 4 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Европе в долгосрочной перспективе было бы полезно вернуться к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией, особенно в вопросах экономики.
При этом глава венгерского кабмина бездоказательно заявил, что Россия якобы представляет в настоящий момент угрозу безопасности Европы, и что целью Венгрии в настоящий момент является "энергетическая независимость".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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