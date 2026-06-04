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Европе было бы полезно восстановить сотрудничество с Россией, заявил Мадьяр - РИА Новости, 04.06.2026
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11:20 04.06.2026
Европе было бы полезно восстановить сотрудничество с Россией, заявил Мадьяр

Мадьяр: Европе было бы полезно попытаться восстановить сотрудничество с Россией

© AP Photo / Ebrahim NorooziПремьер-министр Венгрии Петер Мадьяр
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр считает, что Европе в долгосрочной перспективе было бы полезно вернуться к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией, особенно в вопросах экономики.
  • При этом он заявил, что Россия якобы представляет в настоящий момент угрозу безопасности Европы, и что целью Венгрии в настоящий момент является "энергетическая независимость".
ПАРИЖ, 4 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Европе в долгосрочной перспективе было бы полезно вернуться к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией, особенно в вопросах экономики.
"В долгосрочной перспективе (для Европы - ред.) важно попытаться вернуться к ситуации, которая была у нас в отношениях двадцать лет назад, когда в сфере экономики мы могли с ней (Россией - ред.) очень выгодно сотрудничать", - заявил Мадьяр в интервью французской газете Monde.
При этом глава венгерского кабмина бездоказательно заявил, что Россия якобы представляет в настоящий момент угрозу безопасности Европы, и что целью Венгрии в настоящий момент является "энергетическая независимость".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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