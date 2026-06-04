Житель Брянской области "без особых предчувствий" дважды выиграл в лотерею

Краткий пересказ от РИА ИИ Александр из Брянской области дважды стал победителем лотереи.

Во второй раз он купил один билет и выиграл более 13,5 миллиона рублей.

Мужчина планирует закрыть ипотеку и купить новый автомобиль.

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Сотрудник транспортной безопасности из Брянской области Александр дважды стал победителем лотереи, при этом во второй раз он купил всего один билет и получил сумму в 13,5 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".

"Счастливчик рассказывает, что играет в лотереи нечасто - по настроению заходит в приложение и выбирает билеты на удачу. Незадолго до выигрыша мужчина приобрел пять билетов, которые принесли ему 200 тысяч рублей. Определенной стратегии игры у Александра нет: он всегда выбирает билеты на главной странице приложения через "плюс", - сообщает компания.

На победный тираж он купил всего один лотерейный билет. О выигрыше суперприза мужчина узнал сразу - из уведомления, которое открыл и увидел, что все числа совпали", - добавляет пресс-служба, отмечая, что во второй раз выигрыш составил более 13,5 миллиона рублей.

Поначалу мужчина не осознавал реальность победы, но был очень рад тому, что ему так повезло. По словам Александра, накануне выигрыша у него не было особых предчувствий или примет, которые сулят финансовое благополучие - как это бывает у многих победителей лотерей.