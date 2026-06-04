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Житель Брянской области "без особых предчувствий" дважды выиграл в лотерею - РИА Новости, 04.06.2026
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02:38 04.06.2026
Житель Брянской области "без особых предчувствий" дважды выиграл в лотерею

РИА Новости: житель Брянской области дважды подряд выиграл в лотерею

© Фото : Национальная лотереяЛотерейные билеты
Лотерейные билеты - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Национальная лотерея
Лотерейные билеты. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр из Брянской области дважды стал победителем лотереи.
  • Во второй раз он купил один билет и выиграл более 13,5 миллиона рублей.
  • Мужчина планирует закрыть ипотеку и купить новый автомобиль.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Сотрудник транспортной безопасности из Брянской области Александр дважды стал победителем лотереи, при этом во второй раз он купил всего один билет и получил сумму в 13,5 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".
"Счастливчик рассказывает, что играет в лотереи нечасто - по настроению заходит в приложение и выбирает билеты на удачу. Незадолго до выигрыша мужчина приобрел пять билетов, которые принесли ему 200 тысяч рублей. Определенной стратегии игры у Александра нет: он всегда выбирает билеты на главной странице приложения через "плюс", - сообщает компания.
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На победный тираж он купил всего один лотерейный билет. О выигрыше суперприза мужчина узнал сразу - из уведомления, которое открыл и увидел, что все числа совпали", - добавляет пресс-служба, отмечая, что во второй раз выигрыш составил более 13,5 миллиона рублей.
Поначалу мужчина не осознавал реальность победы, но был очень рад тому, что ему так повезло. По словам Александра, накануне выигрыша у него не было особых предчувствий или примет, которые сулят финансовое благополучие - как это бывает у многих победителей лотерей.
О выигрыше мужчина пока никому рассказал: сначала решил подождать выплаты суперприза, а потом поделиться радостной новостью. Он уже решил, как распорядится выигрышем - планирует закрыть ипотеку и купить новый автомобиль. Другим участникам, которые пока еще ждут свой крупный денежный приз, Александр желает, чтобы им сопутствовали удача и везение.
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