Логинова отвергла обвинения в сокрытии результатов допинг-тестов в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова назвала обвинения в свой адрес информационной войной.

Международный олимпийский комитет выразил озабоченность в связи с проверкой WADA в отношении российской антидопинговой системы.

Вероника Логинова заявила, что не получала официальных запросов и обвинения не мешают работе агентства.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова назвала обвинения в свой адрес о причастности к сокрытию допинг-тестов на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи информационной войной.

"Несмотря на обвинения, я хочу всех заверить, что мы продолжаем работать, никаких официальных запросов я не получала, идет небольшая информационная война. Работаем дальше", - сообщила Логинова журналистам.