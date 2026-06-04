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Логинова отвергла обвинения в сокрытии результатов допинг-тестов в России - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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16:51 04.06.2026 (обновлено: 16:56 04.06.2026)
Логинова отвергла обвинения в сокрытии результатов допинг-тестов в России

Логинова назвала обвинения в сокрытии допинг-тестов информационной войной

© Фото : Пресс-служба РУСАДАВероника Логинова
Вероника Логинова - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Пресс-служба РУСАДА
Вероника Логинова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова назвала обвинения в свой адрес информационной войной.
  • Международный олимпийский комитет выразил озабоченность в связи с проверкой WADA в отношении российской антидопинговой системы.
  • Вероника Логинова заявила, что не получала официальных запросов и обвинения не мешают работе агентства.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова назвала обвинения в свой адрес о причастности к сокрытию допинг-тестов на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи информационной войной.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) выразил озабоченность в связи с проверкой Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российской антидопинговой системы. Прежде газета New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на источники сообщалось, что WADA получило неофициальные сведения о том, что Логинова якобы была причастна к попыткам сокрытия результатов допинг-тестов на Олимпиаде в Сочи. Сама глава РУСАДА ранее заявляла РИА Новости, что не получала каких-либо обвинений от WADA и ей нечего скрывать. Президент МОК Кирсти Ковентри заявила на пресс-конференции, что МОК будет работать с WADA по вопросу потенциальных допинговых обвинений в адрес России.
"Несмотря на обвинения, я хочу всех заверить, что мы продолжаем работать, никаких официальных запросов я не получала, идет небольшая информационная война. Работаем дальше", - сообщила Логинова журналистам.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Вероника Логинова - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
WADA подозревает главу РУСАДА в мошенничестве с допинг-пробами
21 апреля, 08:51
 
ПМЭФ-2026СпортСочиРоссияВероника Логинова (РУСАДА)Всемирное антидопинговое агентство (WADA)Международный олимпийский комитет (МОК)РУСАДА
 
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