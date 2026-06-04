Любимова прокомментировала встречу с представителями США на ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ назвала знаковой встречу с представителями США в рамках панельной дискуссии "Россия - США: диалог культур".

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.