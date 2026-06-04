Любимова прокомментировала встречу с представителями США на ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ольга Любимова назвала знаковой встречу с представителями США в рамках панельной дискуссии "Россия — США: диалог культур".
- Общение с американской стороной было основано не на официальных тезисах, а на личных воспоминаниях гостей о том, что их связывает с Россией и русской культурой.
- Панельная дискуссия прошла на полях ПМЭФ в четверг.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ назвала знаковой встречу с представителями США в рамках панельной дискуссии "Россия - США: диалог культур".
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"Действительно, это была очень знаковая, яркая и интересная встреча. Давайте начнем с главного - она была очень теплой и безумно личной", - сказала она, комментируя встречу с представителями США.
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Любимова назвала ценным то, что общение с американской стороной было основано не на официальных тезисах.
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"Она была основана не на официальных тезисах, а на личных воспоминаниях, прежде всего наших высоких американских гостей о том, что их связывает с Россией и русской культурой", - подчеркнула министр.
Панельная дискуссия "Россия - США: диалог культур" прошла на полях ПМЭФ в четверг. Российскую сторону в рамках дискуссии представили Любимова, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, худрук Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, и.о. ректора Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе и другие.
Среди спикеров от США - председатель комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук-младший, продюсер Стивен Мао, режиссер Стивен Сигал, главный исполнительный директор Американской торговой палаты в РФ Роберт Эйджи.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.