Волонтер рассказала, чем занимается "ЛизаАлерт" на поисках Усольцевых

Краткий пересказ от РИА ИИ Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» принимает участие в возобновленных масштабных поисках пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых.

В поисках участвуют порядка 80 человек, в том числе опытные специалисты из отряда «ЛизаАлерт», которые обеспечивают аналитическую поддержку, работают с картографическими данными, помогают с организацией связи и применяют беспилотные летательные аппараты.

На месте налажено взаимодействие со всеми службами, включая следственный комитет, полицию, МЧС России и другие организации.

КРАСНОЯРСК, 4 июн – РИА Новости. Добровольцы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" принимают участие в возобновленных масштабных поисках пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых, поисковики предоставляют свои ресурсы для проведения мероприятий, сообщила РИА Новости представитель отряда "ЛизаАлерт" Серафима Чооду.

Следователи в четверг возобновили до 9 июня масштабные поиски пропавшей красноярской семьи Усольцевых. В поисках участвуют только опытные специалисты, на территории установлен блокпост для ограничения доступа посторонним. Всего в мероприятии задействованы порядка 80 человек.

"Поисковики обеспечивают аналитическую поддержку, работают с картографическими данными, помогают с организацией связи и применяют беспилотные летательные аппараты для обследования территории", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, на поиски в составе группы от "ЛизаАлерт" отправились координаторы поиска, пилот БПЛА, регистраторы, связисты и оперативные картографы отряда. Также она отметила, что на месте налажено взаимодействие со всеми службами, в частности со следственным комитетом, полицией, МЧС России , КГКУ "Спасатель", представителями регионального отделения " Красного Креста " и кинологическими расчетами объединения "Азимут".