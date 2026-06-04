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Волонтер рассказала, чем занимается "ЛизаАлерт" на поисках Усольцевых - РИА Новости, 04.06.2026
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16:42 04.06.2026
Волонтер рассказала, чем занимается "ЛизаАлерт" на поисках Усольцевых

Чооду: "ЛизаАлерт" принимает участие в поисках пропавшей семьи Усольцевых

© Фото : КГКУ "Спасатель"/MAXКрасноярские спасатели завершили трехдневные поиски на месте предполагаемой пропажи семьи Усольцевых
Красноярские спасатели завершили трехдневные поиски на месте предполагаемой пропажи семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : КГКУ "Спасатель"/MAX
Красноярские спасатели завершили трехдневные поиски на месте предполагаемой пропажи семьи Усольцевых
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» принимает участие в возобновленных масштабных поисках пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых.
  • В поисках участвуют порядка 80 человек, в том числе опытные специалисты из отряда «ЛизаАлерт», которые обеспечивают аналитическую поддержку, работают с картографическими данными, помогают с организацией связи и применяют беспилотные летательные аппараты.
  • На месте налажено взаимодействие со всеми службами, включая следственный комитет, полицию, МЧС России и другие организации.
КРАСНОЯРСК, 4 июн – РИА Новости. Добровольцы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" принимают участие в возобновленных масштабных поисках пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых, поисковики предоставляют свои ресурсы для проведения мероприятий, сообщила РИА Новости представитель отряда "ЛизаАлерт" Серафима Чооду.
Следователи в четверг возобновили до 9 июня масштабные поиски пропавшей красноярской семьи Усольцевых. В поисках участвуют только опытные специалисты, на территории установлен блокпост для ограничения доступа посторонним. Всего в мероприятии задействованы порядка 80 человек.
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"Поисковики обеспечивают аналитическую поддержку, работают с картографическими данными, помогают с организацией связи и применяют беспилотные летательные аппараты для обследования территории", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, на поиски в составе группы от "ЛизаАлерт" отправились координаторы поиска, пилот БПЛА, регистраторы, связисты и оперативные картографы отряда. Также она отметила, что на месте налажено взаимодействие со всеми службами, в частности со следственным комитетом, полицией, МЧС России, КГКУ "Спасатель", представителями регионального отделения "Красного Креста" и кинологическими расчетами объединения "Азимут".
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.
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