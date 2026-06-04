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Производитель мороженого "Русский холодъ" начал ликвидацию из-за долгов - РИА Новости, 04.06.2026
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10:56 04.06.2026 (обновлено: 14:05 04.06.2026)
Производитель мороженого "Русский холодъ" начал ликвидацию из-за долгов

Акционеры "Русского холода" начали ликвидацию компании из-за долгов

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПроизводственно-упаковочная линия на предприятии ОАО "ТД "Русский холодъ"
Производственно-упаковочная линия на предприятии ОАО ТД Русский холодъ - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Производственно-упаковочная линия на предприятии ОАО "ТД "Русский холодъ". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Акционеры барнаульского АО «Русский холодъ» решили ликвидировать компанию.
  • Кредиторы могут заявить свои требования в течение двух месяцев после решения о ликвидации.
  • Инвестгруппа А1 рассматривает возможность выкупа холдинга «Русский холодъ» вместе с долгами.
НОВОСИБИРСК, 4 июн — РИА Новости. Акционеры одного из крупнейших российских производителей мороженого — барнаульского АО "Русский холодъ" — решили ликвидировать компанию, следует из материалов на портале "Федресурс".
"Общим собранием акционеров акционерного общества "Русский холодъ" <…> принято решение о ликвидации акционерного общества "Русский холодъ", — говорится в публикации.
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Собрание акционеров состоялось 28 мая. Решение касается также и ликвидации акционерного общества "Торговый дом "Русский холодъ".
Кредиторы вправе заявить требования в течение двух месяцев. В частности, в начале мая один из них сообщил, что подаст в суд иск о признании производителя мороженого банкротом "в связи с наличием признаков неплатежеспособности".
По информации газеты "Коммерсантъ", долги "Русского холода" в 2025 году превысили 12,5 миллиарда рублей. При этом инвестгруппа А1 собирается выкупить холдинг вместе с долгами. Инвестиции в его оздоровление там оценили в полтора миллиарда рублей.
"Русский Холодъ" — один из крупнейших в России производителей мороженого. Выпускает более 140 видов продукции, в том числе "Золотой пломбир", "Юбилейное", "Лакомку", "Монарх" и другие. У компании два современных производства в Москве и Барнауле.
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