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Академик РАН рассказал, какой навык в эпоху ИИ нужно обязательно развивать - РИА Новости, 04.06.2026
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09:34 04.06.2026
Академик РАН рассказал, какой навык в эпоху ИИ нужно обязательно развивать

Лекторский: в эпоху ИИ людям надо развивать самостоятельное критическое мышление

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Академик Владислав Лекторский подчеркнул необходимость развития самостоятельного критического мышления в условиях стремительного развития технологий искусственного интеллекта.
  • Задача образования — воспитывать у школьников самостоятельное и критическое мышление, в том числе с помощью ИИ, давая детям задания, ответов на которые нет в этих системах.
  • Научный совет по методологии искусственного интеллекта и когнитивных исследований РАН ежегодно проводит конференции, и в октябре этого года конференция будет посвящена ИИ и проблемам образования.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Людям необходимо развивать самостоятельное критическое мышление в условиях стремительного развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), сообщил в беседе с РИА Новости академик, председатель научного совета по методологии искусственного интеллекта и когнитивных исследований РАН Владислав Лекторский.
"Самое главное — нужно развивать самостоятельное критическое мышление. Тем более в современной ситуации, когда системы ИИ играют все большую роль в нашей жизни и когда очень много мошенников, которые их используют", — сказал Лекторский.
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Он отметил, что без доверия, являющегося одной из фундаментальных особенностей любой жизни, равно как и без критического мышления, нельзя жить — иначе вас могут обмануть.
"Задача образования — воспитывать у школьников самостоятельное и критическое мышление. Это можно сделать в том числе с помощью ИИ, давая детям такие задания, ответов на которые нет в этих системах", — подчеркнул академик.
Он поделился, что возглавляемый им научный совет каждый год проводит большие конференции, и в октябре этого года конференция будет посвящена ИИ и проблемам образования, потому что это сейчас фундаментальные вещи.
"Педагоги и профессора говорят, что это новый вызов для образования. Человеку нужно подняться на новые ступени, осознать свою ответственность", — подытожил Лекторский.
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