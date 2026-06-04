Академик РАН рассказал, какой навык в эпоху ИИ нужно обязательно развивать

Краткий пересказ от РИА ИИ Академик Владислав Лекторский подчеркнул необходимость развития самостоятельного критического мышления в условиях стремительного развития технологий искусственного интеллекта.

Задача образования — воспитывать у школьников самостоятельное и критическое мышление, в том числе с помощью ИИ, давая детям задания, ответов на которые нет в этих системах.

Научный совет по методологии искусственного интеллекта и когнитивных исследований РАН ежегодно проводит конференции, и в октябре этого года конференция будет посвящена ИИ и проблемам образования.

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Людям необходимо развивать самостоятельное критическое мышление в условиях стремительного развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), сообщил в беседе с РИА Новости академик, председатель научного совета по методологии искусственного интеллекта и когнитивных исследований РАН Владислав Лекторский.

"Самое главное — нужно развивать самостоятельное критическое мышление. Тем более в современной ситуации, когда системы ИИ играют все большую роль в нашей жизни и когда очень много мошенников, которые их используют", — сказал Лекторский.

Он отметил, что без доверия, являющегося одной из фундаментальных особенностей любой жизни, равно как и без критического мышления, нельзя жить — иначе вас могут обмануть.

"Задача образования — воспитывать у школьников самостоятельное и критическое мышление. Это можно сделать в том числе с помощью ИИ, давая детям такие задания, ответов на которые нет в этих системах", — подчеркнул академик.

Он поделился, что возглавляемый им научный совет каждый год проводит большие конференции, и в октябре этого года конференция будет посвящена ИИ и проблемам образования, потому что это сейчас фундаментальные вещи.