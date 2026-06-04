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Россия сейчас общаться с Европой не собирается, заявил Лавров - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
20:35 04.06.2026 (обновлено: 20:50 04.06.2026)
Россия сейчас общаться с Европой не собирается, заявил Лавров

Лавров заявил, что Россия сейчас общаться с Европой не собирается

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров заявил, что Россия сейчас не собирается общаться с Европой.
  • По его словам, выбор, когда и о чем разговаривать с Европой, будет делать Россия.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия сейчас не собирается общаться с Европой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Те, кто сейчас начал вдруг высказываться на тему того, что придется когда-то с Россией разговаривать, но когда и о чем – будем выбирать мы", - сказал Лавров в интервью для проекта "Блогерская студия VK: пространство прямого диалога" на полях ПМЭФ-2026.
По его словам, это является само по себе подтверждением того, что "Европа, ставшая "исчадием ада" на протяжении долгих столетий, всегда действовавшая таким образом, что в итоге получались мировые войны или общие континентальные войны, этот свой менталитет никак не поменяла".
"Будем из этого исходить. Общаться мы с ними не собираемся", - добавил министр.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Лавров: нужно делать все в дипломатии, чтобы помочь победить России в СВО
Вчера, 20:43
 
ПМЭФ-2026РоссияСергей ЛавровЕвропа
 
 
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