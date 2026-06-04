Россия сейчас общаться с Европой не собирается, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров заявил, что Россия сейчас не собирается общаться с Европой.
- По его словам, выбор, когда и о чем разговаривать с Европой, будет делать Россия.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия сейчас не собирается общаться с Европой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, это является само по себе подтверждением того, что "Европа, ставшая "исчадием ада" на протяжении долгих столетий, всегда действовавшая таким образом, что в итоге получались мировые войны или общие континентальные войны, этот свой менталитет никак не поменяла".
"Будем из этого исходить. Общаться мы с ними не собираемся", - добавил министр.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.