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Лавров рассказал, в каком случае конфликт на Украине мог бы прекратиться - РИА Новости, 04.06.2026
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18:16 04.06.2026 (обновлено: 18:31 04.06.2026)
Лавров рассказал, в каком случае конфликт на Украине мог бы прекратиться

Лавров: если бы США продвигали мирную сделку, конфликт на Украине закончился бы

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военные действия на Украине уже прекратились бы, если бы США по-настоящему продвигали свою мирную инициативу, заявил Лавров.
  • По его словам Лаврова, на Аляске было достигнуто четкое понимание на основе конкретного предложения.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Военные действия на Украине уже прекратились бы, если бы США по-настоящему продвигали свою мирную инициативу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"На Аляске было достигнуто понимание очень четкое на основе конкретного предложения Соединенных Штатов. Если бы США свою инициативу продвигали бы по-настоящему, я думаю, что мы давно бы были за столом переговоров и военные действия были бы прекращены", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT Arabic.
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