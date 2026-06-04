Израиль не хочет сближения Ирана с арабскими странами, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Израиль не хочет сближения между Ираном и арабскими странами, заявил Лавров.
- США занимают двойственную позицию по вопросу сближения Ирана и арабских стран.
КАИР, 4 июн – РИА Новости. Израиль не хочет сближения между Ираном и арабскими странами, а США занимают двойственную позицию по данному вопросу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Израиль точно не хочет сближения между Ираном и арабскими странами, а США занимают двойственную позицию по этому вопросу", - сказал Лавров в интервью RT Arabic.