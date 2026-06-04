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Израиль не хочет сближения Ирана с арабскими странами, заявил Лавров - РИА Новости, 04.06.2026
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17:24 04.06.2026 (обновлено: 17:45 04.06.2026)
Израиль не хочет сближения Ирана с арабскими странами, заявил Лавров

Лавров: Израиль не хочет сближения Ирана с арабскими странами

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израиль не хочет сближения между Ираном и арабскими странами, заявил Лавров.
  • США занимают двойственную позицию по вопросу сближения Ирана и арабских стран.
КАИР, 4 июн – РИА Новости. Израиль не хочет сближения между Ираном и арабскими странами, а США занимают двойственную позицию по данному вопросу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Израиль точно не хочет сближения между Ираном и арабскими странами, а США занимают двойственную позицию по этому вопросу", - сказал Лавров в интервью RT Arabic.
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