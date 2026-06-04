Лавров и сербский министр Попович проводят переговоры на полях ПМЭФ-2026

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович проводят переговоры на полях ПМЭФ, передает корреспондент РИА Новости.