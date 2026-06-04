Рейтинг@Mail.ru
Лавров и сербский министр Попович проводят переговоры на полях ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
15:19 04.06.2026
Лавров и сербский министр Попович проводят переговоры на полях ПМЭФ-2026

РИА Новости: Лавров и Попович проводят переговоры на полях ПМЭФ-2026

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров и министр без портфеля в правительстве Сербии Ненад Попович проводят переговоры на полях ПМЭФ-2026.
  • Россия — основной торговый партнер Сербии среди стран ЕАЭС, на нее приходится 90% торгового оборота Сербии.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович проводят переговоры на полях ПМЭФ, передает корреспондент РИА Новости.
Как заявлял Попович, Россия - основной торговый партнер Сербии среди стран ЕАЭС, на нее приходится 90% торгового оборота. Соглашение о беспошлинной торговле между Сербией и ЕАЭС подписано в октябре 2019 года и вступило в силу в июле 2021 года.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ-2026.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
"Пусть обеспечит". Лавров ответил на заявление Пашиняна о России
28 мая, 14:58
 
ПМЭФ-2026В миреСербияРоссияЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала