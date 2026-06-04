Лавров проведет переговоры с главой МИД Бангладеш

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет 8 июня переговоры с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом.
- Особое внимание в ходе переговоров планируется уделить взаимодействию в ООН.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет 8 июня переговоры с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Восьмого июня министры проведут переговоры по текущим вопросам двусторонней, международной повестки дня, и особое внимание планируется уделить нашему взаимодействию в ООН, учитывая избрание на пост председателя 81-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - сказала Захарова на брифинге, который проходит "на полях" ПМЭФ-2026.
Она отметила, что глава МИД Бангладеш в ходе визита в Москву также проведет встречи в Совете Федерации, госкорпорации "Росатом" и других российских организациях.
Ранее глава МИД Бангладеш Халилур Рахман избран председателем 81-й сессии Генассамблеи ООН.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ-2026.
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