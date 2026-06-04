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СМИ: премьер Латвии выступил с необычным призывом из-за украинских БПЛА - РИА Новости, 04.06.2026
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01:20 04.06.2026
СМИ: премьер Латвии выступил с необычным призывом из-за украинских БПЛА

LETA: премьер Латвии призвал граждан отдыхать в Латгалии, несмотря на ЧП с БПЛА

© REUTERS / Ints KalninsПремьер-министр Латвии Андрис Кулбергс
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© REUTERS / Ints Kalnins
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс предложил жителям страны проводить летний отдых в Латгалии, чтобы поддержать местных жителей.
  • Кулбергс пожаловался на проблемы для экономики Латвии из-за инцидентов с дронами и призвал разработать план действий на случай объявления воздушной тревоги.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Новый премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс предложил жителям страны ездить на отдых в Латгалию, столкнувшуюся с проблемами из-за инцидентов с украинскими БПЛА, передает агентство LETA.
"Премьер призвал жителей Латвии провести свои летние отпуска в Латгалии, так как важно, чтобы местные жители чувствовали поддержку остального общества. Кулбергс пообещал, что он со своей семьей, если летом выдастся свободный день, проведет его именно в Латгалии", — говорится в материале.
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Кулбергс пожаловался, что инциденты с дронами создают огромные проблемы для туризма, фермерства, предпринимательства и других отраслей латвийской экономики.
По данным портала Apollo, премьер также призвал разработать план действий на случай объявления воздушной тревоги.
"Давайте поможем латышам там (в Латгалии. — Прим. ред)", — подытожил он.
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С конца марта дроны не раз залетали на территорию Латвии, Литвы и Эстонии. Москва сделала прибалтийским странам специальное предупреждение.
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