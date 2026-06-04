СМИ: премьер Латвии выступил с необычным призывом из-за украинских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новый премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс предложил жителям страны проводить летний отдых в Латгалии, чтобы поддержать местных жителей.
- Кулбергс пожаловался на проблемы для экономики Латвии из-за инцидентов с дронами и призвал разработать план действий на случай объявления воздушной тревоги.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Новый премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс предложил жителям страны ездить на отдых в Латгалию, столкнувшуюся с проблемами из-за инцидентов с украинскими БПЛА, передает агентство LETA.
"Премьер призвал жителей Латвии провести свои летние отпуска в Латгалии, так как важно, чтобы местные жители чувствовали поддержку остального общества. Кулбергс пообещал, что он со своей семьей, если летом выдастся свободный день, проведет его именно в Латгалии", — говорится в материале.
Кулбергс пожаловался, что инциденты с дронами создают огромные проблемы для туризма, фермерства, предпринимательства и других отраслей латвийской экономики.
По данным портала Apollo, премьер также призвал разработать план действий на случай объявления воздушной тревоги.
"Давайте поможем латышам там (в Латгалии. — Прим. ред)", — подытожил он.