Лантратова держит на контроле ситуацию с атакой ВСУ на поезд в Крыму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова находится на постоянной связи с омбудсменом Крыма Александром Штехбартом в связи с атакой ВСУ на поезд.
- В результате атаки вражеского БПЛА на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь, один человек погиб, еще трое ранены.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова назвала удар ВСУ по поезду в Крыму очередным актом терроризма.
В четверг глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что один человек погиб, еще трое ранены в результате атаки вражеского БПЛА на пригородный поезд, следовавший в Керчь.
Омбудсмен отметила, что ВСУ нанесли очередные удары по мирным людям - по тем, кто не держал в руках оружие, по транспортной инфраструктуре, а именно по пригородному поезду, следовавшему из Азовского в Керчь.
"Удары по гражданским лицам и мирной инфраструктуре - очередной акт государственного терроризма", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева также назвала удар ВСУ проявлением терроризма.
Сенатор также выразила мнение, что "киевский режим бьет по гражданским объектам, поездам, автобусам, жилым домам в порыве мести жителям полуострова за их выбор, сделанный еще в 2014 году".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос принадлежности Крыма "закрыт окончательно".