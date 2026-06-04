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Лантратова назвала удар ВСУ по поезду в Крыму очередным актом терроризма - РИА Новости, 04.06.2026
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13:21 04.06.2026 (обновлено: 14:55 04.06.2026)
Лантратова назвала удар ВСУ по поезду в Крыму очередным актом терроризма

Яна Лантратова назвала удар ВСУ по поезду в Крыму очередным актом терроризма

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки БПЛА на пригородный поезд в Крыму один человек погиб, еще трое ранены.
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова назвала удар ВСУ по поезду в Крыму актом государственного терроризма.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова назвала удар ВСУ по поезду в Крыму очередным актом терроризма.
В четверг глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что один человек погиб, еще трое ранены в результате атаки вражеского БПЛА на пригородный поезд, следовавший в Керчь.
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Омбудсмен отметила, что ВСУ нанесли очередные удары по мирным людям - по тем, кто не держал в руках оружие, по транспортной инфраструктуре, а именно по пригородному поезду, следовавшему из Азовского в Керчь.
"Удары по гражданским лицам и мирной инфраструктуре - очередной акт государственного терроризма", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева также назвала удар ВСУ проявлением терроризма.
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"Мы уверены в силе нашего оружия, в способности России дать ответ Киеву и в неуклонности нашей победы. Прошедшие атаки – варварство и терроризм со стороны ВСУ. Киевский режим еще раз подтвердил, что не имеет права на существование в нынешнем виде", - сказала она в беседе с деловой газетой ВЗГЛЯД.
Сенатор также выразила мнение, что "киевский режим бьет по гражданским объектам, поездам, автобусам, жилым домам в порыве мести жителям полуострова за их выбор, сделанный еще в 2014 году".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос принадлежности Крыма "закрыт окончательно".
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