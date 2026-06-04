МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова назвала удар ВСУ по поезду в Крыму очередным актом терроризма.

Сенатор также выразила мнение, что "киевский режим бьет по гражданским объектам, поездам, автобусам, жилым домам в порыве мести жителям полуострова за их выбор, сделанный еще в 2014 году".