Лантратова продолжит передавать правозащитникам данные о преступлениях ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что продолжит передавать материалы о преступлениях ВСУ в международные правозащитные организации.
- Лантратова отметила, что ВСУ продолжают наносить удары по мирным гражданам, в том числе по детям, и упомянула трагедии в Старобельске, Геническе и атаку по рейсовому автобусу в Енакиево в ДНР.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что продолжит передавать материалы о преступлениях ВСУ в международные правозащитные организации в связи с ударами по мирным гражданам.
В Международный день невинных детей – жертв агрессии омбудсмен отметила, что ВСУ продолжают наносить удары по мирным гражданам, в том числе по детям. Так, она упомянула трагедию в Старобельске, Геническе и атаку по рейсовому автобусу в Енакиево в ДНР.
"Мы продолжим передавать материалы в международные организации. Фиксировать преступления. Будем говорить об этом на всех правозащитных площадках", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Ежегодно 4 июня в мире отмечается Международный день невинных детей – жертв агрессии (International Day of Innocent Children Victims of Aggression).