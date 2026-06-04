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Лантратова продолжит передавать правозащитникам данные о преступлениях ВСУ - РИА Новости, 04.06.2026
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12:40 04.06.2026
Лантратова продолжит передавать правозащитникам данные о преступлениях ВСУ

Лантратова продолжит передавать о преступлениях ВСУ в международные организации

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что продолжит передавать материалы о преступлениях ВСУ в международные правозащитные организации.
  • Лантратова отметила, что ВСУ продолжают наносить удары по мирным гражданам, в том числе по детям, и упомянула трагедии в Старобельске, Геническе и атаку по рейсовому автобусу в Енакиево в ДНР.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что продолжит передавать материалы о преступлениях ВСУ в международные правозащитные организации в связи с ударами по мирным гражданам.
В Международный день невинных детей – жертв агрессии омбудсмен отметила, что ВСУ продолжают наносить удары по мирным гражданам, в том числе по детям. Так, она упомянула трагедию в Старобельске, Геническе и атаку по рейсовому автобусу в Енакиево в ДНР.
"Мы продолжим передавать материалы в международные организации. Фиксировать преступления. Будем говорить об этом на всех правозащитных площадках", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Ежегодно 4 июня в мире отмечается Международный день невинных детей – жертв агрессии (International Day of Innocent Children Victims of Aggression).
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