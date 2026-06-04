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Лантратова помогла россиянину вернуться домой из Китая - РИА Новости, 04.06.2026
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10:00 04.06.2026 (обновлено: 11:53 04.06.2026)
Лантратова помогла россиянину вернуться домой из Китая

Омбудсмен Лантратова помогла россиянину вернуться домой из Китая

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла гражданину России вернуться домой из Китая.
  • Мужчина незаконно пересек границу и отбывал наказание в Китае, ожидая решения о возвращении в Россию.
  • Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу оформило свидетельство на въезд в Россию, и гражданина депортировали на родину.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла гражданину России вернуться домой из Китая, где он отбывал наказание за незаконное пересечение границы и ждал иммиграции на Родину.
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"Александр Ч. уехал в Таиланд. Там у него возникли проблемы с документами. Позже он сообщил родным, что уже находится в Китае. По его словам, он пересек границу со стороны Лаоса и оказался в полиции. После этого связь с ним пропала. Родные не знали, где он. В каком состоянии. Сможет ли вернуться домой", - написала Лантратова своем канале на платформе "Макс".
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По ее словам, позже выяснилось, что мужчина находился в городе Мохан в Китае, на границе с Лаосом. Он отбывал наказание за незаконное пересечение границы и ждал решения иммиграционной полиции о возвращении в Россию. Для семьи это были месяцы неизвестности, подчеркнула омбудсмен.
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"Близкие Александра обратились к нам за помощью. Мы направили ходатайства в министерство иностранных дел России. Попросили оказать консульско-правовое содействие. Помочь организовать скорейшее возвращение соотечественника", - добавила она.
Как рассказала Лантратова, в ведомстве сообщили, что Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу занимается оформлением свидетельства на въезд в Россию.
"Китайская сторона отметила, что готова помочь мужчине выехать. В итоге Александра депортировали. Он вернулся домой. К своим близким", - отметила федеральный омбудсмен.
Она поблагодарила коллег из министерства иностранных дел за работу и внимание к судьбе Александра, а также китайскую сторону за оказанное содействие.
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