Лантратова помогла россиянину вернуться домой из Китая

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"Александр Ч. уехал в Таиланд. Там у него возникли проблемы с документами. Позже он сообщил родным, что уже находится в Китае. По его словам, он пересек границу со стороны Лаоса и оказался в полиции. После этого связь с ним пропала. Родные не знали, где он. В каком состоянии. Сможет ли вернуться домой", - написала Лантратова своем канале на платформе "Макс".