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Жителя Кузбасса будут судить за финансирование террористической организации - РИА Новости, 04.06.2026
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11:03 04.06.2026
Жителя Кузбасса будут судить за финансирование террористической организации

РИА Новости: в Кузбассе будут судить подростка за финансирование терроризма

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подросток из города Белово в Кемеровской области пойдет под суд за финансирование террористической организации.
  • С ноября по декабрь 2025 года он переводил деньги безналичным способом через свой аккаунт в мессенджере.
  • СУСК по Кузбассу возбудил и расследовал в отношении молодого человека уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма).
КЕМЕРОВО, 4 июн – РИА Новости. Подросток в Кемеровской области пойдет под суд за финансирование террористической организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области.
В ведомстве пояснили, что житель города Белово, финансировавший террористическую организацию с ноября по декабрь 2025 года, был установлен сотрудниками УФСБ региона.
"Молодой человек переводил деньги безналичным способом через свой аккаунт в мессенджере, используя функцию платных реакций под постами канала, освещающего деятельность организации, признанной террористической на территории Российской Федерации", – уточнили в СУСК по Кузбассу.
На основании материалов оперативно-розыскной деятельности СУСК по Кузбассу в отношении молодого человека было возбуждено и расследовано уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма).
"Материалы расследованного уголовного дела подготовлены для направления в суд для рассмотрения по существу", – пояснили в ведомстве.
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