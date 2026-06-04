Жителя Кузбасса будут судить за финансирование террористической организации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подросток из города Белово в Кемеровской области пойдет под суд за финансирование террористической организации.
- С ноября по декабрь 2025 года он переводил деньги безналичным способом через свой аккаунт в мессенджере.
- СУСК по Кузбассу возбудил и расследовал в отношении молодого человека уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма).
КЕМЕРОВО, 4 июн – РИА Новости. Подросток в Кемеровской области пойдет под суд за финансирование террористической организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области.
В ведомстве пояснили, что житель города Белово, финансировавший террористическую организацию с ноября по декабрь 2025 года, был установлен сотрудниками УФСБ региона.
"Молодой человек переводил деньги безналичным способом через свой аккаунт в мессенджере, используя функцию платных реакций под постами канала, освещающего деятельность организации, признанной террористической на территории Российской Федерации", – уточнили в СУСК по Кузбассу.
На основании материалов оперативно-розыскной деятельности СУСК по Кузбассу в отношении молодого человека было возбуждено и расследовано уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма).
"Материалы расследованного уголовного дела подготовлены для направления в суд для рассмотрения по существу", – пояснили в ведомстве.