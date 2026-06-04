Кумпилов рассказал о работе по сохранению адыгского языка

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отчитался о продолжении реализации программы по сохранению и изучению национального языка.

"В республике создан проектный офис, за время работы которого проделана большая работа: модернизирована методика преподавания адыгабзэ, разработаны и выпущены школьные учебники, формируются языковые курсы, проводятся этнолагеря для молодежи, а для детей переводятся мультфильмы", — написал Кумпилов в своем канале в мессенджере "Макс".

Во многих детских садах республики дети разных национальностей с ранних лет слышат адыгскую речь, говорят на родном языке с воспитателями и проявляют к нему интерес. По словам Кумпилова, это лучше всего помогает с детства формировать дружбу и взаимное уважение между народами. В детсадах появляются этноуголки, которые знакомят с русской, адыгской и другими культурами.

Глава республики также подчеркнул, что большим событием для популяризации адыгского языка стала его интеграция в сервис "Яндекс переводчик". Теперь любой желающий может пользоваться сервисом, чтобы учить язык и осваивать разговорные навыки. За этим стояла большая и кропотливая работа целой команды программистов, ученых-исследователей и педагогов.