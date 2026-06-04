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Кумпилов рассказал о работе по сохранению адыгского языка - РИА Новости, 04.06.2026
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Республика Адыгея
 
13:12 04.06.2026
Кумпилов рассказал о работе по сохранению адыгского языка

Глава Адыгеи Кумпилов рассказал о работе по сохранению национального языка

© Фото : пресс-служба правительства Республики АдыгеяГлава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : пресс-служба правительства Республики Адыгея
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отчитался о продолжении реализации программы по сохранению и изучению национального языка.
"В республике создан проектный офис, за время работы которого проделана большая работа: модернизирована методика преподавания адыгабзэ, разработаны и выпущены школьные учебники, формируются языковые курсы, проводятся этнолагеря для молодежи, а для детей переводятся мультфильмы", — написал Кумпилов в своем канале в мессенджере "Макс".
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Во многих детских садах республики дети разных национальностей с ранних лет слышат адыгскую речь, говорят на родном языке с воспитателями и проявляют к нему интерес. По словам Кумпилова, это лучше всего помогает с детства формировать дружбу и взаимное уважение между народами. В детсадах появляются этноуголки, которые знакомят с русской, адыгской и другими культурами.
Глава республики также подчеркнул, что большим событием для популяризации адыгского языка стала его интеграция в сервис "Яндекс переводчик". Теперь любой желающий может пользоваться сервисом, чтобы учить язык и осваивать разговорные навыки. За этим стояла большая и кропотливая работа целой команды программистов, ученых-исследователей и педагогов.
Кумпилов заверил, что Адыгея приложит все усилия для дальнейшего развития языковой политики, чтобы способствовать сплоченности и единству жителей многонациональной страны на основе взаимного уважения и дружбы.
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Республика АдыгеяРеспублика АдыгеяМурат Кумпилов
 
 
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