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Запрещать культуру любой страны бесполезно, заявил Гергиев - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
16:33 04.06.2026 (обновлено: 16:45 04.06.2026)
Запрещать культуру любой страны бесполезно, заявил Гергиев

Гергиев: запрещать культуру любой страны бесполезно, это мировое достояние

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкГенеральный директор Большого театра России Валерий Гергиев на ПМЭФ-2026
Генеральный директор Большого театра России Валерий Гергиев на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Генеральный директор Большого театра России Валерий Гергиев на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Художественный руководитель Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев заявил, что запрещать культуру любой страны и народа бесполезно.
  • Гергиев подчеркнул, что в репертуаре Мариинского театра сотни произведений французских, итальянских, австрийских и немецких композиторов, и он не станет прекращать их исполнение.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Запрещать культуру любой страны и любого народа бесполезно, произведения культуры являются мировым достоянием, заявил художественный руководитель Большого и Мариинского театров, маэстро Валерий Гергиев.
"Запрещать какую-либо культуру бесполезно. Мы постоянно играем произведения французов, итальянцев, австрийцев, немцев - все они в репертуаре Мариинского театра, сотни крупнейших произведений. Как вы это себе представляете? Теперь мы их исполнять не будем? Я таким заниматься не стану точно", - сказал он журналистам после панельной дискуссии "Россия - США: диалог культур".
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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