Запрещать культуру любой страны бесполезно, заявил Гергиев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Художественный руководитель Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев заявил, что запрещать культуру любой страны и народа бесполезно.
- Гергиев подчеркнул, что в репертуаре Мариинского театра сотни произведений французских, итальянских, австрийских и немецких композиторов, и он не станет прекращать их исполнение.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Запрещать культуру любой страны и любого народа бесполезно, произведения культуры являются мировым достоянием, заявил художественный руководитель Большого и Мариинского театров, маэстро Валерий Гергиев.
"Запрещать какую-либо культуру бесполезно. Мы постоянно играем произведения французов, итальянцев, австрийцев, немцев - все они в репертуаре Мариинского театра, сотни крупнейших произведений. Как вы это себе представляете? Теперь мы их исполнять не будем? Я таким заниматься не стану точно", - сказал он журналистам после панельной дискуссии "Россия - США: диалог культур".
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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