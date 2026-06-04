Запрещать культуру любой страны бесполезно, заявил Гергиев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Запрещать культуру любой страны и любого народа бесполезно, произведения культуры являются мировым достоянием, заявил художественный руководитель Большого и Мариинского театров, маэстро Валерий Гергиев.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.