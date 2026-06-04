Жена Кудряшова опубликовала видео с супругом после ДТП в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Супруга экс-защитника сборной России Федора Кудряшова опубликовала видео с ним из дома после ДТП и операции.
- На видео Федор Кудряшов высмеивает новости о себе, зачитывая некоторые факты о ДТП.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Супруга экс-защитника сборной России Федора Кудряшова Анастасия опубликовала в социальной сети видео с мужем из дома после ДТП и операции.
Ранее в Telegram-канале Медиалиги сообщили, что Кудряшов был госпитализирован после ДТП. Позднее представитель футболиста Елена Болотова сообщила РИА Новости, что Кудряшов перенесет операцию, а утром четверга рассказала, что спортсмен находится дома и у него все в порядке.
© Фото : Соцсети жены Федора Кудряшова Анастасии Бывший футболист сборной России Федор Кудряшов
© Фото : Соцсети жены Федора Кудряшова Анастасии
Бывший футболист сборной России Федор Кудряшов
На опубликованном видео Кудряшов высмеивает новости о себе, вычитывая некоторые факты о ДТП: про тяжесть травмы, операцию и цвет мотоцикла.
Кудряшову 39 лет. На протяжении карьеры он выступал в составе "Химок", "Спартака", "Томи", "Краснодара", "Терека" (сейчас - "Ахмат"), "Ростова", "Рубина", "Факела" и "Сочи", а также в турецких клубах "Истанбул Башакшехир" и "Антальяспор". В активе защитника 48 матчей и один гол в составе сборной России, вместе с которой он дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года. С 2025 года Кудряшов выступает за клуб Медиалиги 2Drots.