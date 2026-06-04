Жена Кудряшова опубликовала видео с супругом после ДТП в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Супруга экс-защитника сборной России Федора Кудряшова опубликовала видео с ним из дома после ДТП и операции.

На видео Федор Кудряшов высмеивает новости о себе, зачитывая некоторые факты о ДТП.

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Супруга экс-защитника сборной России Федора Кудряшова Анастасия опубликовала в социальной сети видео с мужем из дома после ДТП и операции.

Ранее в Telegram-канале Медиалиги сообщили, что Кудряшов был госпитализирован после ДТП. Позднее представитель футболиста Елена Болотова сообщила РИА Новости, что Кудряшов перенесет операцию, а утром четверга рассказала, что спортсмен находится дома и у него все в порядке.

© Фото : Соцсети жены Федора Кудряшова Анастасии Бывший футболист сборной России Федор Кудряшов © Фото : Соцсети жены Федора Кудряшова Анастасии Бывший футболист сборной России Федор Кудряшов

На опубликованном видео Кудряшов высмеивает новости о себе, вычитывая некоторые факты о ДТП: про тяжесть травмы, операцию и цвет мотоцикла.