Экс-футболист сборной России Кудряшов успешно перенес операцию после ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший футболист сборной России Федор Кудряшов успешно перенес операцию после ДТП.
- Федор Кудряшов уже находится дома.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости, Андрей Симоненко. Бывший футболист сборной России Федор Кудряшов успешно перенес операцию после ДТП и находится дома, сообщила РИА Новости представитель спортсмена Елена Болотова.
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"Все хорошо, Федор уже дома", - сказала Болотова.
Кудряшову 39 лет. На протяжении карьеры он выступал в составе "Химок", "Спартака", "Томи", "Краснодара", "Терека" (сейчас - "Ахмат"), "Ростова", "Рубина", "Факела" и "Сочи", а также в турецких клубах "Истанбул Башакшехир" и "Антальяспор". В активе защитника 48 матчей и один гол в составе сборной России, вместе с которой он дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года. С 2025 года Кудряшов выступает за клуб Медиалиги 2Drots.