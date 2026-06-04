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Экс-футболист сборной России Кудряшов успешно перенес операцию после ДТП - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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07:48 04.06.2026
Экс-футболист сборной России Кудряшов успешно перенес операцию после ДТП

Бывший футболист сборной России Кудряшов успешно перенес операцию после ДТП

© JONATHAN NACKSTRANDФедор Кудряшов
Федор Кудряшов - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© JONATHAN NACKSTRAND
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший футболист сборной России Федор Кудряшов успешно перенес операцию после ДТП.
  • Федор Кудряшов уже находится дома.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости, Андрей Симоненко. Бывший футболист сборной России Федор Кудряшов успешно перенес операцию после ДТП и находится дома, сообщила РИА Новости представитель спортсмена Елена Болотова.
Ранее в Telegram-канале Медиалиги сообщили, что Кудряшов был госпитализирован после ДТП. Позднее Болотова сообщила РИА Новости, что Кудряшов перенесет операцию.
«
"Все хорошо, Федор уже дома", - сказала Болотова.
Кудряшову 39 лет. На протяжении карьеры он выступал в составе "Химок", "Спартака", "Томи", "Краснодара", "Терека" (сейчас - "Ахмат"), "Ростова", "Рубина", "Факела" и "Сочи", а также в турецких клубах "Истанбул Башакшехир" и "Антальяспор". В активе защитника 48 матчей и один гол в составе сборной России, вместе с которой он дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года. С 2025 года Кудряшов выступает за клуб Медиалиги 2Drots.
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