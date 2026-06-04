В МИД Кубы выразили признательность России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель министра иностранных дел Кубы Анаянси Родригес заявила, что Куба признательна России за солидарность на фоне давления США.
- США усилили политическое и экономическое давление на Кубу, в частности, президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу.
- Указ Трампа усугубил дефицит топлива на Кубе и повлиял на выработку электроэнергии, транспорт, производство продуктов питания, здравоохранение и образование.
ГАВАНА, 4 июн – РИА Новости. Куба признательна России за солидарность, проявленную на фоне давления США, заявила в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел островного государства Анаянси Родригес.
"Россия является стратегическим союзником Кубы. Мы глубоко признательны за проявленную солидарность в эти сложные и тяжелые для Кубы времена, когда она подвергается давлению со стороны США", - сказала она.
США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.