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В Крыму окажут помощь пострадавшим от атаки ВСУ на пригородный поезд - РИА Новости, 04.06.2026
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09:13 04.06.2026 (обновлено: 09:14 04.06.2026)
В Крыму окажут помощь пострадавшим от атаки ВСУ на пригородный поезд

Аксенов: пострадавшим от атаки ВСУ на пригородный поезд в Крыму окажут помощь

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки БПЛА на пригородный поезд в Крыму один человек погиб и трое ранены.
  • Глава региона Сергей Аксенов сообщил, что органы власти окажут всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Пострадавшим от атаки ВСУ на пригородный поезд в Крыму окажут помощь, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Один человек погиб и еще трое ранены в результате атаки вражеского БПЛА на пригородный поезд, следовавший в Керчь, сообщил в четверг глава республики.
"Соболезнования родным и близким погибшего. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим. Органы власти окажут всю необходимую помощь и поддержку", - написал Аксенов в своем канале на платформе "Макс".
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