В Крыму окажут помощь пострадавшим от атаки ВСУ на пригородный поезд

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки БПЛА на пригородный поезд в Крыму один человек погиб и трое ранены.
- Глава региона Сергей Аксенов сообщил, что органы власти окажут всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Пострадавшим от атаки ВСУ на пригородный поезд в Крыму окажут помощь, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Один человек погиб и еще трое ранены в результате атаки вражеского БПЛА на пригородный поезд, следовавший в Керчь, сообщил в четверг глава республики.