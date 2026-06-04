Чем на самом деле занималась "первая леди" СССР Надежда Крупская

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Надежда Крупская была, как говорят на западный манер, "первой леди" Страны Советов. Но долгие годы она оставалась в тени образа своего знаменитого супруга.

Что мы на самом деле знаем о вкладе этой женщины в становление коммунистического государства?

Дворянка с образованием

Надежда Константиновна Крупская родилась в 1869 году в Санкт‑Петербурге в дворянской семье. Ее отец был поручиком, а мать — гувернанткой. С детства Надежда отличалась любознательностью и тягой к знаниям. Она окончила частную женскую гимназию княгини Оболенской с золотой медалью, а затем поступила на Бестужевские курсы. В то время это были одни из первых высших учебных заведений для женщин в России.

Вскоре учеба отошла на второй план. Крупская увлеклась идеями марксизма, а в 1894-м познакомилась с молодым революционером Владимиром Ульяновым. За участие в антиправительственной деятельности Надежду и Владимира арестовали и сослали. Позже Крупская добилась, чтобы ее отправили в то же место, где находился Ульянов. Через четыре года они поженились.

После революции 1917-го, будучи уже в статусе "первой леди" СССР, Надежда Крупская сосредоточилась на развитии образования в новой стране. Она активно занималась ликвидацией безграмотности, помогала создавать школы и библиотеки, участвовала в становлении пионерского движения.

© РИА Новости Участница революционного движения Надежда Крупская © РИА Новости Участница революционного движения Надежда Крупская

Независимость для женщин

Весной 1917 года Надежда Крупская вернулась в Россию из эмиграции и сразу включилась в работу по формированию новой социальной политики. Крупская четко связывала женский вопрос с детским. Поддержка материнства и возможность оставить ребенка под присмотром давали женщине шанс стать более независимой. В статье 1920-го она писала:

"Необходимо, чтобы государство создало десятки тысяч яслей, детских садов, детских колоний, детских общежитий, где бы дети получали уход, пищу, где бы они жили, развивались. <...> Это облегчило бы женщине до чрезвычайности ее положение, поставило бы ее на деле в равные условия с мужчиной".

Развитие системы яслей дало ощутимые результаты. С 1928 по 1932 год число мест в них выросло с 32 до почти 200 тысяч.

Пионеры вместо скаутов

В 1922 году в Советской России появилась пионерская организация — главное детище Надежды Крупской. За основу было взято скаутское движение, которое возникло в России еще в 1908-м по инициативе Николая II. Молодые люди, которые были частью организации, помогали нуждающимся и воспитывались в духе патриотизма.

В 1919 году скаутские организации распустили, а на их месте начали создавать детские группы при комсомольских ячейках. Пионеры, как и скауты, ходили в походы с палатками, но задачи у новой организации были другими.

Крупская считала , что каждый школьник должен быть пионером, и подчеркивала, что в организации должно быть "меньше барабанного боя, больше дела". Она видела пионеров активными участниками общественной жизни — с живой позицией и интересом к проблемам общества.

Ключевой идеей стало самоуправление. Пионеры учились самостоятельно решать свои вопросы без помощи взрослых. Это, по мнению Надежды Крупской, должно было помочь им уверенно войти во взрослую жизнь.

Новатор в образовании

Надежда Крупская разработала систему политехнического обучения в школах. Ее идея заключалась в том, чтобы школьники не просто изучали основы науки и техники в теории, но и осваивали их на практике. Крупская считала, что дети должны знакомиться с разными отраслями народного хозяйства еще в школе. Так, повзрослев, человек будет понимать, как устроена экономика страны.

Крупская также решительно выступала против телесных наказаний. Она называла их пережитками буржуазного прошлого и подчеркивала, что в демократической школе такого быть не должно. Вместо жестких мер она делала ставку на коллективное воспитание: хоровое пение, совместное прослушивание рассказов, участие в общих праздниках.