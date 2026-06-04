"УниверЛига" пройдет в 2027 году в Красноярске

С-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Красноярск в 2027 году примет фестиваль студенческого спорта "УниверЛига", где ожидается более пяти тысяч участников, в том числе из-за рубежа, сообщает пресс-служба губернатора края.

По ее данным, соглашение о проведении спортивного фестиваля на Петербургском международном экономическом форуме подписали глава российского студенческого спортивного союза, Ассоциация студенческих спортивных клубов России и губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

В пресс-службе уточнили, что "УниверЛига-2027" будет посвящена 70-летию студенческого спорта. Заявочная кампания стартует в сентябре 2026 года. Ожидается более пяти тысяч участников, в том числе из других стран. Запланированы соревнования по 30 видам спорта. В рамках фестиваля пройдут образовательные треки, деловая и культурная программы.

"Для нас это событие важно не только высоким статусом, но и возможностью рассказать талантливым ребятам о крае, предложить им строить здесь карьеру. Уверен, первый фестиваль стал началом новой традиции. Планируем провести "УниверЛигу" в мае 2027 года", - приводятся в сообщении слова Котюкова.

По его мнению, важно сохранить высокий уровень организации, усилить вовлеченность регионов, подготовить обширную и интересную программу.

""УниверЛига" станет одним из ключевых событий юбилейного года. Красноярский край доказал, что способен принять любое спортивное событие и сделать из него настоящий праздник. Наследие Универсиады-2019, опыт, интерес властей и люди, влюбленные в студенческий спорт, повлияли на выбор места", – цитирует пресс-служба председателя российского студенческого спортивного союза Сергея Крюкова.

Он отметил, что фестиваль будет трансформироваться: увеличится количество видов спорта, вновь пройдут соревнования по инновационным дисциплинам. Это, по его словам, даст импульс для роста числа спортсменов

"Ключевая часть фестиваля – спорт, но не менее важны образовательная и воспитательная составляющие. Рассчитываем на активное участие студенческих клубов. Вместе с КМОЦ "Спортэкс" будем развивать образовательный трек, уделяя внимание патриотическому воспитанию, лидерству и молодежным инициативам, – сказал председатель Ассоциации студенческих спортивных клубов России Владимир Минеев.