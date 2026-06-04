Королев: Сбер поможет Верхневолжью в модернизации общественного транспорта

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Тверская область в четверг подписала в рамках ПМЭФ-2025 соглашение со Сбером о развитии системы пассажирских перевозок в регионе, включая закупку новых автобусов в лизинг и цифровизацию отрасли, сообщает пресс-служба облправительства.

Подписи под документом поставили глава Тверской области Виталий Королев и президент, председатель правления банка Герман Греф.

"В партнерстве со Сбером планируем провести перезагрузку системы пассажирских перевозок. В том числе благодаря лизинговым программам закупить новые, более функциональные и надежные автобусы. Максимально использовать для трансформации транспортной отрасли цифровые сервисы и технологии искусственного интеллекта, в разработке и внедрении которых Сбербанк – один из мировых лидеров. Мы заинтересованы в автоматизации процессов управления, контроля и прогнозирования работы общественного транспорта", – приводятся в сообщении слова Королева.

В частности, планируется внедрение автоматизированной системы контроля соблюдения графика общественным транспортом в реальном времени, введение упрощенной оплаты проезда. С помощью ИИ и анализа данных планируется прогнозировать пассажиропотоки. Предусмотрено развитие парковочных пространств, в том числе перехватывающих парковок, чтобы автомобилисты могли оставить свои машины и пересесть на автобус.

Есть планы по обновлению подвижного состава. А цифровая трансформация сделает управление транспортом эффективнее. Автоматизированные системы диспетчеризации помогут быстрее реагировать на сбои: если автобус сломался или попал в пробку, диспетчер увидит это в реальном времени и оперативно примет необходимые решения.