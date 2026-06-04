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Королев: Сбер поможет Верхневолжью в модернизации общественного транспорта - РИА Новости, 04.06.2026
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
16:36 04.06.2026
Королев: Сбер поможет Верхневолжью в модернизации общественного транспорта

Тверская область и Сбер подписали документ о модернизации пассажирских перевозок

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиКоролев: Сбер поможет Верхневолжью в модернизации общественного
Королев: Сбер поможет Верхневолжью в модернизации общественного - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Королев: Сбер поможет Верхневолжью в модернизации общественного
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Тверская область в четверг подписала в рамках ПМЭФ-2025 соглашение со Сбером о развитии системы пассажирских перевозок в регионе, включая закупку новых автобусов в лизинг и цифровизацию отрасли, сообщает пресс-служба облправительства.
Подписи под документом поставили глава Тверской области Виталий Королев и президент, председатель правления банка Герман Греф.
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"В партнерстве со Сбером планируем провести перезагрузку системы пассажирских перевозок. В том числе благодаря лизинговым программам закупить новые, более функциональные и надежные автобусы. Максимально использовать для трансформации транспортной отрасли цифровые сервисы и технологии искусственного интеллекта, в разработке и внедрении которых Сбербанк – один из мировых лидеров. Мы заинтересованы в автоматизации процессов управления, контроля и прогнозирования работы общественного транспорта", – приводятся в сообщении слова Королева.
В частности, планируется внедрение автоматизированной системы контроля соблюдения графика общественным транспортом в реальном времени, введение упрощенной оплаты проезда. С помощью ИИ и анализа данных планируется прогнозировать пассажиропотоки. Предусмотрено развитие парковочных пространств, в том числе перехватывающих парковок, чтобы автомобилисты могли оставить свои машины и пересесть на автобус.
Есть планы по обновлению подвижного состава. А цифровая трансформация сделает управление транспортом эффективнее. Автоматизированные системы диспетчеризации помогут быстрее реагировать на сбои: если автобус сломался или попал в пробку, диспетчер увидит это в реальном времени и оперативно примет необходимые решения.
Сбер выступит для региона и экспертом: поможет с методологическими консультациями по подготовке документов транспортного планирования, построением эффективной системы управления и привлечением финансирования, отмечается в сообщении.
 
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