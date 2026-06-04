Путин заявил, что Конституция позволяет ему баллотироваться в 2030 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин отметил, что Конституция Российской Федерации позволяет ему принять участие в выборах в 2030 году.
- Путин считает, что говорить об участии в выборах пока рано и он сейчас даже не думает об этом.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что Конституция РФ позволяет ему принять участие в выборах в 2030 году.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.