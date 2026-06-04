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Путин заявил, что Конституция позволяет ему баллотироваться в 2030 году - РИА Новости, 04.06.2026
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21:12 04.06.2026 (обновлено: 21:39 04.06.2026)
Путин заявил, что Конституция позволяет ему баллотироваться в 2030 году

Путин отметил, что Конституция позволяет ему принять участие в выборах в 2030 г

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин отметил, что Конституция Российской Федерации позволяет ему принять участие в выборах в 2030 году.
  • Путин считает, что говорить об участии в выборах пока рано и он сейчас даже не думает об этом.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что Конституция РФ позволяет ему принять участие в выборах в 2030 году.
"Действительно, Конституция (РФ - ред.) позволяет баллотироваться в 2030 году. Но мне кажется, рано об этом говорить, совсем, честно говоря, совсем рано. Я сейчас даже не думаю об этом", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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