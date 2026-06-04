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Россия против политизации на природоохранных площадках, заявил посол - РИА Новости, 04.06.2026
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08:37 04.06.2026 (обновлено: 09:07 04.06.2026)
Россия против политизации на природоохранных площадках, заявил посол

Кононученко: РФ против политизации на международных природоохранных площадках

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия выступает против политизации на международных природоохранных площадках.
  • Посол по особым поручениям, спецпредставитель министра иностранных дел РФ по вопросам климата Сергей Кононученко отметил, что на Западе прибегают к политизации и обвинениям в адрес России на таких площадках.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия выступает против политизации на международных природоохранных площадках, хотя западные оппоненты прибегают к этому, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям, спецпредставитель министра иностранных дел РФ по вопросам климата Сергей Кононученко.
"Мы активно выступаем за то, чтобы на природоохранных площадках не было политизации. И, естественно, призываем к этому все мировое сообщество", - сказал агентству Кононученко на полях ПМЭФ.
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