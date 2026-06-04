Россия против политизации на природоохранных площадках, заявил посол

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия выступает против политизации на международных природоохранных площадках, хотя западные оппоненты прибегают к этому, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям, спецпредставитель министра иностранных дел РФ по вопросам климата Сергей Кононученко.