Россия против политизации на природоохранных площадках, заявил посол

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия выступает против политизации на международных природоохранных площадках.
- Посол по особым поручениям, спецпредставитель министра иностранных дел РФ по вопросам климата Сергей Кононученко отметил, что на Западе прибегают к политизации и обвинениям в адрес России на таких площадках.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия выступает против политизации на международных природоохранных площадках, хотя западные оппоненты прибегают к этому, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям, спецпредставитель министра иностранных дел РФ по вопросам климата Сергей Кононученко.
"Мы активно выступаем за то, чтобы на природоохранных площадках не было политизации. И, естественно, призываем к этому все мировое сообщество", - сказал агентству Кононученко на полях ПМЭФ.
Собеседник агентства уточнил, что на Западе при этом прибегают к политизации и обвинениям в адрес России.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.