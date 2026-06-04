Рейтинг@Mail.ru
При освобождении Комсомольского ВС России взяли под контроль 250 строений - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 04.06.2026 (обновлено: 14:19 04.06.2026)
При освобождении Комсомольского ВС России взяли под контроль 250 строений

ВС России при освобождении Комсомольского зачистили район обороны ВСУ до 5 кв км

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Комсомольское в Запорожской области.
  • Военнослужащие 114-го гвардейского мотострелкового полка зачистили район обороны ВСУ площадью до 5 квадратных километров и взяли под контроль более 250 строений.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. ВС РФ при освобождении Комсомольского в Запорожской области зачистили район обороны ВСУ до 5 квадратных километров и взяли под контроль более 250 строений, сообщило Минобороны РФ.
В четверг ведомство сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Комсомольское Запорожской области.
"Военнослужащие 114-го гвардейского мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии группировки "Восток" взяли под контроль крупный и важный узел обороны противника. В ходе продолжительных боев мотострелки зачистили район обороны площадью до пяти квадратных километров, взяв под контроль более 250 строений", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияЗапорожская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала