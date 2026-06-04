При освобождении Комсомольского ВС России взяли под контроль 250 строений

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. ВС РФ при освобождении Комсомольского в Запорожской области зачистили район обороны ВСУ до 5 квадратных километров и взяли под контроль более 250 строений, сообщило Минобороны РФ.

"Военнослужащие 114-го гвардейского мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии группировки "Восток" взяли под контроль крупный и важный узел обороны противника. В ходе продолжительных боев мотострелки зачистили район обороны площадью до пяти квадратных километров, взяв под контроль более 250 строений", - говорится в сообщении.