Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Комсомольское в Запорожской области.
- Военнослужащие 114-го гвардейского мотострелкового полка зачистили район обороны ВСУ площадью до 5 квадратных километров и взяли под контроль более 250 строений.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. ВС РФ при освобождении Комсомольского в Запорожской области зачистили район обороны ВСУ до 5 квадратных километров и взяли под контроль более 250 строений, сообщило Минобороны РФ.
В четверг ведомство сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Комсомольское Запорожской области.
"Военнослужащие 114-го гвардейского мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии группировки "Восток" взяли под контроль крупный и важный узел обороны противника. В ходе продолжительных боев мотострелки зачистили район обороны площадью до пяти квадратных километров, взяв под контроль более 250 строений", - говорится в сообщении.
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