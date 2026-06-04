Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили Комсомольское в Запорожской области - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:13 04.06.2026 (обновлено: 14:45 04.06.2026)
ВС России освободили Комсомольское в Запорожской области

Бойцы "Востока" освободили Комсомольское в Запорожской области

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы группировки "Восток" освободили село Комсомольское в Запорожской области, сообщили в Минобороны.
  • Они уничтожили свыше роты живой силы ВСУ и поразили шесть ББМ, 16 автомобилей, семь единиц мототехники, пять НРК и 35 тяжелых гексакоптеров.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Бойцы "Востока" освободили село Комсомольское в Запорожской области, сообщили в Минобороны.
"Военнослужащие 114-го гвардейского мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии <...> взяли под контроль крупный и важный узел обороны противника", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Комсомольское в Запорожской области
Подразделения группировки войск Восток освободили Комсомольское в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Комсомольское в Запорожской области
Они зачистили район площадью до пяти квадратных километров и заняли более 250 строений, отметили в ведомстве.
При освобождении населенного пункта российские военные уничтожили свыше роты живой силы ВСУ, а также поразили шесть ББМ, 16 автомобилей, семь единиц мототехники, пять НРК и 35 тяжелых гексакоптеров, добавили в министерстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала