ВС России освободили Комсомольское в Запорожской области

"Военнослужащие 114-го гвардейского мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии <...> взяли под контроль крупный и важный узел обороны противника", — говорится в сводке.

Они зачистили район площадью до пяти квадратных километров и заняли более 250 строений, отметили в ведомстве.