Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бойцы группировки "Восток" освободили село Комсомольское в Запорожской области, сообщили в Минобороны.
- Они уничтожили свыше роты живой силы ВСУ и поразили шесть ББМ, 16 автомобилей, семь единиц мототехники, пять НРК и 35 тяжелых гексакоптеров.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Бойцы "Востока" освободили село Комсомольское в Запорожской области, сообщили в Минобороны.
"Военнослужащие 114-го гвардейского мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии <...> взяли под контроль крупный и важный узел обороны противника", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Комсомольское в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Комсомольское в Запорожской области
Они зачистили район площадью до пяти квадратных километров и заняли более 250 строений, отметили в ведомстве.
При освобождении населенного пункта российские военные уничтожили свыше роты живой силы ВСУ, а также поразили шесть ББМ, 16 автомобилей, семь единиц мототехники, пять НРК и 35 тяжелых гексакоптеров, добавили в министерстве.
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