С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Олимпийский комитет России (ОКР) сформировал штаб по международной работе, в рамках которого ведет совместную работу с министерством иностранных дел, сообщил министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев.

"На Олимпийские игры поедет национальная команда, олимпийский комитет закрыл вопрос с талисманом, с медиаспонсором, с экипировкой. Еще есть слоты - банк, авиаперевозчик. Неужели наши спонсоры не понимают, что сегодня это стоит рубль, а завтра будет 10? Приглашаю, поторгуемся", - добавил он.