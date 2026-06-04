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ОКР сформировал штаб по международной работе - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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12:54 04.06.2026 (обновлено: 12:55 04.06.2026)
ОКР сформировал штаб по международной работе

Олимпийский комитет РФ сформировал штаб по международной работе вместе с МИДом

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОлимпийский комитет России
Олимпийский комитет России - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Олимпийский комитет России сформировал штаб по международной работе.
  • ОКР ведет совместную работу с Министерством иностранных дел в рамках этого штаба.
  • ОКР закрыл вопросы с талисманом, медиаспонсором и экипировкой для национальной команды на Олимпийские игры.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Олимпийский комитет России (ОКР) сформировал штаб по международной работе, в рамках которого ведет совместную работу с министерством иностранных дел, сообщил министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев.
"Координацию полную (по Олимпиаде-2028) осуществляем мы, олимпийский комитет сформировал штаб по международной работе, в том числе и по визам, занимаемся этим вместе с МИДом. Лично регулярно встречаюсь с послами и другими международными контрагентами, не переживайте. Но ответственность с федераций мы не снимаем. Там, где руководители из политики и бизнеса, полегче идет процесс", - сказал Дегтярев в ходе сессии "Навстречу Олимпиаде-2028" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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"На Олимпийские игры поедет национальная команда, олимпийский комитет закрыл вопрос с талисманом, с медиаспонсором, с экипировкой. Еще есть слоты - банк, авиаперевозчик. Неужели наши спонсоры не понимают, что сегодня это стоит рубль, а завтра будет 10? Приглашаю, поторгуемся", - добавил он.
Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 14 июля по 30 июля 2028 года. МОК и большинство международных спортивных федераций с 2022 года наложили на российских спортсменов санкции разной степени жесткости. Так, в футболе, легкой атлетике, хоккее и ряде других видов спорта россияне до сих пор не допущены до международных соревнований. При этом МОК в настоящее время рекомендует допускать до международных турниров российских юниоров без ограничений, а взрослых спортсменов из России - в нейтральном статусе.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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СпортРоссияМихаил ДегтяревЛос-АнджелесОлимпийский комитет России (ОКР)Международный олимпийский комитет (МОК)
 
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