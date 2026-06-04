Клюкин: фестиваль "Дикая мята" может развиваться быстрее за счет инвесторов

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. На музыкальном фестивале "Дикая Мята" в этом году появится новое концертное пространство "Вашана Арена", у организаторов есть и другие планы развития территории, сообщил продюсер фестиваля Андрей Клюкин.

Фестиваль состоится 19-21 июня 2026 года в Тульской области . За последние годы он стал одной из крупнейших музыкальных площадок в стране. Круглогодичный арт-кэмп "Дикая Мята" включает концертный клуб, ресторан, студию звукозаписи, бассейн, йога-зал, 30 объектов размещения и стационарные сцены, выставочный зал и аллеи для прогулок. В этом году его гостей ждут более 130 концертов, а также лекции, творческие встречи, театральные перформансы, спортивные турниры, арт-практики и ярмарки.

"К фестивалю поставим новое концертное пространство "Вашана Арена" и небольшую сцену "Лампа" для танцевальных мастер-классов и творческих встреч, обсуждается новый образовательный проект. Если заглянуть в будущее, то думаем над проектом музея Музыкальной славы и над строительством нового гостиничного комплекса", – привели в пресс-службе фестиваля слова Клюкина.

Кроме того, в планах организаторов – открытие вместе с "Медиа Траст" радиостанции "Дикая Мята", которая будет вещать из Алексина

Говоря о будущем фестиваля, Клюкин подчеркнул огромный потенциал комплексного подхода к дальнейшему развитию окружающих арт-кэмп территорий.

"Ведь лучше не дробить землю на клочки под частные домовладения, а привлекать и реализовывать действительно масштабные смелые инновационные проекты с большим инвестиционным потенциалом. Совместно с государством вкладываться в развитие сложной инфраструктуры. Реализовать потенциал реки Оки, развивая круглогодичную досуговую инфраструктуру", – пояснил он.

Он отметил, что, хотя фестиваль как налогоплательщик генерирует миллионные платежи в бюджет, сами темпы развития площадки могут быть выше, поскольку сейчас площадка развивается исключительно за счет проданных билетов.

В частности, в этом году организаторы приняли решение создать беспрецедентную по меркам загородных фестивалей систему безопасности. "Это около сотни камер, километры оптоволокна, аналитический сервер с ИИ-фиксацией периметра. Стоимость – десятки миллионов рублей. Такие вложения уменьшат маржинальность фестиваля 2026 года и могут отложить реализацию будущих "творческих" проектов", – рассказал продюсер.