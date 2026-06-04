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В МВД назвали число жертв кибермошенников - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
16:48 04.06.2026
В МВД назвали число жертв кибермошенников

Храпов: от кибермошенников пострадали 15 тыс россиян, ущерб составил 13 млрд руб

© Fotolia / Sven GrundmannРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Fotolia / Sven Grundmann
Работа за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жертвами кибермошенников стали 15 тысяч граждан.
  • Ущерб от их действий составил 13 миллиардов рублей.
С. - ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Жертвами кибермошенников стали 15 тысяч граждан, ущерб от их действий составил 13 миллиардов рублей, заявил замглавы МВД Андрей Храпов.
«
"В отношении 15 тысяч наших граждан было совершено кибермошенничество, общий ущерб от из действий составил 13 миллиардов рублей", - заявил Храпов на сессии ПМЭФ, посвященной кибермошенничеству.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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