В МВД назвали число жертв кибермошенников

С. - ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Жертвами кибермошенников стали 15 тысяч граждан, ущерб от их действий составил 13 миллиардов рублей, заявил замглавы МВД Андрей Храпов.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.