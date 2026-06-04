В МВД назвали число жертв кибермошенников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жертвами кибермошенников стали 15 тысяч граждан.
- Ущерб от их действий составил 13 миллиардов рублей.
С. - ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Жертвами кибермошенников стали 15 тысяч граждан, ущерб от их действий составил 13 миллиардов рублей, заявил замглавы МВД Андрей Храпов.
«
"В отношении 15 тысяч наших граждан было совершено кибермошенничество, общий ущерб от из действий составил 13 миллиардов рублей", - заявил Храпов на сессии ПМЭФ, посвященной кибермошенничеству.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.